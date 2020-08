von sk

Die Corona.Pandemie hat auch beim Immendinger Schwarzwaldverein die Umsetzung des ambitionierten Jahresprogramms in weiten Teilen verhindert. Die Winterwanderung, die traditionell zum Auftakt eines Wanderjahres stattfindet, konnte gerade noch durchgeführt werden. Dann kam der Stillstand durch die Corona-Verordnungen.

Selbst die Mitgliederversammlung konnte nicht mehr stattfinden. Auch die ursprünglich geplante 37. Auslandsreise, die zu den geheimnisvollen Südtiroler Bergseen führen sollte, musste ausfallen. Viele Mitglieder finden es schmerzlich, dass nicht nur die Wanderungen und sonstigen Veranstaltungen weggebrochen sind. Ebenso wird als empfunden, dass seit Monaten auch die so geschätzten Kontakte und das Beisammensein ausbleiben.

Wie die Kreisstadt ihr Aussehen verändert

Inzwischen gibt es zwar einen Lichtblick: Unter dem Titel „Neues und Altes in Tuttlingen“ lädt Vorstandsmitglied und Gästeführer Werner Hiestand am Sonntag, 23. August, zu einem Stadtrundgang ein. Er zeigt, was es Neues zu entdecken gibt und wie die Kreisstadt ihr Aussehen verändert.

Das Interesse wird dabei nicht nur den Stelen – Blickpunkte in der Fußgängerzone – und dem neuen Bürgerpark gelten. Auch die aktuelle Ausstellung „Tuttlingen von oben“ im Fruchtkasten wird unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften in die Visite einbezogen. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 14 Uhr am Rathaus in Immendingen oder um 14.30 Uhr am Poststeg in der Tuttlinger Weimarstraße.

Corona-Zeit wird auch für Unterhaltungsarbeiten an den Wanderwegen genutzt

Wie es mit dem Jahresprogramm des Immendinger Ortsvereins weiter geht, ist derzeit offen. „Nach wie vor ist Vorsicht geboten. „Vielleicht wird es doch noch möglich, wenigstens einen Teil des Programms noch verwirklichen zu können“, so die Vorsitzende Irmgard Wintermantel. Inzwischen bleibt man beim Ortsverein jedoch nicht untätig. Die Corona-Zeit wird für Unterhaltungsarbeiten an den Wanderwegen, deren Ausschilderung und an aufgestellten Ruhebänken genutzt. Dies auch mit Blick auf den im Herbst in einer Neuauflage herauskommenden Immendinger Wanderführer.