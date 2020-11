von Jutta Freudig

Wenn am kommenden Mittwoch, 18. November, von 15 bis 19.30 Uhr wieder eine Blutspendeaktion in Immendingen ansteht, bedeutet das gerade in Corona-Zeiten eine große Herausforderung für die Bereitschaft des Roten Kreuzes.

Inzwischen hat der DRK-Ortsverein nur noch 16 Aktive, die in diesen viereinhalb Stunden zur Unterstützung des Blutspendediensts herangezogen werden können. Die Bereitschaft ist daher auf freiwillige Helfer angewiesen, um die während der Pandemie besonders wichtigen Blutspendentermine bewältigen zu können.

Nur mit Online-Reservierung

„Ohne unsere Helfer wäre eine Blutspendenaktion in Immendingen nicht möglich“, sagt Bereitschaftsleiterin Andrea Moser. Die Zahl der Unterstützer war bei den letzten Terminen etwa so groß wie diejenige der örtlichen DRK-Aktiven. Besonders aufwendig sind wegen der Corona-Situation die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, die bei der Spendeaktion organisiert werden müssen.

Damit die Auflagen befolgt werden können und das Blutspenden sicher bleibt, ist eine Teilnahme an der Aktion nur noch mit vorheriger Online-Reservierung möglich. Auf diese Weise vermeidet der Blutspendedienst, dass sich Warteschlangen bilden, und für die Spender verkürzt sich die Wartezeit.

Vorrat reicht nur für 24 Stunden

Bei der Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Immendingen im September, deren Bilanz noch zur Hälfte von 2019 geprägt war, hatte man mit 404 Blutkonserven von den vergangenen drei Spendeterminen zunächst noch ein konstantes Aufkommen registriert. 39 Personen kamen erstmals zum Spenden in die Donauhalle.

Die Kreisbereitschaftsleiterin des DRK-Kreisverbands Tuttlingen, Alexandra Bruchhäuser aus Geisingen hatte bei der Versammlung allerdings auch hervorgehoben, dass der Blutvorrat des Blutspendediensts Baden-Württemberg/Hessen inzwischen nur noch für 24 Stunden reiche. Vor Beginn der Corona-Pandemie habe dieser Wert noch 48 Stunden betragen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten wird kontinuierlicher Nachschub benötigt, was besonders auch für die Herbst- und Winterzeit gilt.