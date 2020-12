von Jutta Freudig

Kreative Ideen fürs Freude bereiten waren in der Vorweihnachtszeit 2020 gefragter denn je. Ann Katrin Schilling, die seit acht Jahren die Schulsozialarbeit für die Schüler der Reischachschule und der Schlossschule Immendingen sowie die Grundschulen im Raum Geisingen übernimmt, ließ sich von Schulschließungen und Restriktionen nicht davon abhalten, ihre Weihnachtsaktion für 30 Schüler der Region dennoch zu verwirklichen.

„In den letzten Wochen habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie ich den Schülern eine kleine Überraschung bereiten kann“, so Ann Katrin Schilling. „Mir ist dann die Aktion mit den Mitmach-Tüten in den Kopf gekommen. Es sollte etwas sein, bei dem die Kinder selbst aktiv werden konnten.“ So entstand folgende Idee: Im Voraus konnten die Schüler, beziehungsweise ihre Eltern, für die Kinder eine Mitmach-Tüte bestellen. Jedes Kind bekam daraufhin eine von ihr selbst vorbereitete Tüte mit einer im voraus zugeordneten Zahl zugeteilt.

Inhalt: Ausmalbilder, Schnittmuster, eine Bastelanleitung für ein Rentier und einen Schneemann sowie eine Rezeptidee für Waffeln

Ann Katrin Schilling: „Leider konnten auf Grund des Lockdowns die Mitmach-Tüten nicht wie angekündigt an der Schule zur Abholung aufgestellt werden.“ Wieder wurde sie kreativ und hat speziell für die Schüler einen besonderen Lieferservice entwickelt. Letztlich gelang es ihr dann doch, an insgesamt 30 Kinder in Immendingen, Geisingen und in den Teilgemeinden jeweils eine Mitmach-Tüte zu verteilen. Je eine dieser Tüten beinhaltete für jedes Kind Ausmalbilder, Schnittmuster, eine Bastelanleitung und dazugehöriges Material für ein zu bastelndes Rentier und einen Schneemann sowie eine Rezeptidee für Waffeln und Kinderpunsch.

„Die Aktion hat mir sehr viel Freude gemacht,“ so die Schulsozialarbeiterin zu ihrer Weihnachtsidee mit der Tüte. „Ich danke allen teilnehmenden Kindern fürs Mitmachen.“