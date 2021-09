Gedächtnis der Region: An die Brandserie 1985/86 denken viele Immendinger heute noch zurück. Mehrere Betriebe und Häuser standen in Flammen, darunter das Traditionsgasthaus „Löwen“.

Mit einem unbehaglichen Gefühl denken viele Immendinger heute noch an die in den Jahren 1985 und 1986 in der Gemeinde wütende Brandserie zurück. Sachwerte in Millionenhöhe wurden durch nachgewiesene Brandstiftung vernichtet. Die Feuerwehr unter