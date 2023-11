Die seit Längerem leerstehenden Büroräume im Erdgeschoss des zentral gelegenen Gebäudes Bachzimmerer Straße 9 im Immendinger Ortskern werden voraussichtlich bald wieder bezogen. Der Gemeinderat befasst sich bei seiner nächsten Sitzung am Montag, 27. November, mit einer Nutzungsänderung für das einstige Daimler-Forum zu einem Polizeiposten. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die Forstberatung und der Glasfaserausbau.

Es ist schon eine ganz besondere Immobilie im Herzen Immendingens, direkt beim Rathaus und der Kirche gelegen, sozusagen ein Filetstück unter den Geschäftsräumen. Als Daimler-Forum gewannen die Erdgeschoss-Räume des Gebäudes Bachzimmerer Straße 9 besondere Bedeutung, waren einst Anlaufstelle, während das Daimler-Prüf- und -Technologiezentrum entstand. Danach wurde der Autobauer bei der Nutzung der Räume durch den Projektentwickler Adventus abgelöst, doch auch dieser ist inzwischen ausgezogen. Nun wird voraussichtlich der Polizeiposten Immendingen folgen, sobald die Nutzungsänderung durch den Gemeinderat genehmigt ist.

Dieser berät am kommenden Montag zunächst über die Entwurfsplanung für den Ersatzneubau der Brücke beim Anwesen Scheuch. Danach behandelt das Gremium den Betriebsplan 2024 für den Gemeindewald. Bei der Forstsitzung werden die Räte traditionell über die Bilanz des vergangenen Forstwirtschaftsjahres informiert und auf das neue Waldjahr eingestimmt. Festgelegt werden auch die neuen Preise der Gemeinde für Brennholz.

Beim nächsten Beratungspunkt geht es um den Abschluss eines Kooperationsvertrags mit einer Firma für den eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau im Gemeindegebiet. Vergeben wird nach langem Warten außerdem die Bauleistung für die Heizungs- und Sanitärarbeiten sowie die WC-Sanierung in der Lindenberghalle in Ippingen. Die Gemeinderatssitzung beginnt am Montag, 27. November, um 19 Uhr im Vortragsraum des Rathauses.