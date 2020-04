Immendingen vor 4 Stunden

Polizei kommt Imbissrandalierern auf die Spur

Diese intensive und umfangreiche Ermittlung hat sich ausgezahlt. Die Polizeibeamten des Postens Immendingen haben die beiden Tatverdächtigen ermittelt, die am 25. Februar in einer Imbissgaststätte in Immendingen randalierten und gewalttätig gegen das Personal der Gaststätte vorgingen.