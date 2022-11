von Jutta Freudig

Es ist ein kalter und grauer Novembertag, an dem die Trauernden in der Immendinger Kirche St. Peter und Paul zum Seelenamt für den Mann zusammenkommen, der den Donauort über 40 Jahre lang mitgestaltet und mitgeprägt hat.

Viele von ihnen hatte eine Woche zuvor die Nachricht vom Tod Helmut Mahlers nur wenige Monate nach seinem 80. Geburtstag überrascht und tief getroffen.

Viele Immendinger, politische Wegbegleiter und überörtliche Trauergäste kommen am Samstag zur Beisetzung und Trauerfeier für den verstorbenen Altbürgermeister Helmut Mahler. | Bild: Jutta Freudig

Wohl der anderen wichtig für ihn

Ein Seelenamt, das von Pfarrer Axel Maier und Pfarrer im Ruhestand Thomas Denoke zelebriert wurde, stand am Anfang der Trauerfeierlichkeiten. „Ich glaube, wir können uns Helmut Mahler zum Vorbild nehmen, durch seine Haltung und die Werte, die er gelebt hat,“ sagte Pfarrer Maier in seiner Predigt. „Es ging ihm nie um sich selbst, sondern immer um das Wohl anderer.“

Gemeinderätin Monika Kienzle sprach die Lesung. Der Männergesangverein Ippingen unter Leitung von Lioba Manger sowie Solist Hans-Jürgen Tammen gestalteten den Gottesdienst musikalisch.

Ein Botschafter Immendingens

„Helmut Mahler hat goldene Spuren hinterlassen und Immendingen zu dem gemacht, was es heute ist. Wir haben ihm viel zu verdanken“, würdigte Bürgermeister Manuel Stärk den Verstorbenen bei der Beisetzungsfeier auf dem Friedhof.

Am Ehrengrab für den Ehrenbürger Helmut Mahler legt der Immendinger Bürgermeister Manuel Stärk einen Kranz nieder. | Bild: Jutta Freudig

Er erinnerte an das Werk Mahlers in den vier Jahrzehnten Dienst an der Spitze der Gemeinde und bezeichnete ihn als Botschafter Immendingens. „Für ihn war der Beruf Berufung“, so Stärk, der auch Mahlers Engagement im und für das Ehrenamt betonte.

Stimme für 1063 Gemeinden

Auf die überörtliche kommunalpolitische Arbeit des Verstorbenen im Gemeindetag Baden-Württemberg ging dessen Präsident Steffen Jäger ein. Er erinnerte an den fast 20-jährigen Einsatz Mahlers als erster Vize-Präsident des Gemeindetags, der 1063 Gemeinden im Land vertritt.

„Bürgermeister vom Format eines Helmut Mahler gibt es nicht oft und wird es auch in Zukunft nicht geben.“ Markus Hugger, Bürgermeister von Spaichingen

„Helmut Mahler war ein kommunalpolitischer Gestalter und Impulsgeber mit Gespür für das Machbare“, so Jäger. Nicht nur auf baden-württembergischer Ebene, sondern auch als Präsidiumsmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebunds und im Europaausschuss übernahm der einstige Immendinger Bürgermeister Verantwortung.

Ein Bürgermeister von Format

Als politischen Weggefährten und stets verlässlichen Ratgeber beschrieb Mahlers direkter Nachfolger im Amt und Vorsitzender der Bürgermeistervereinigung Tuttlingen, der Spaichinger Bürgermeister Markus Hugger, den Verstorbenen.

Mahler war 32 Jahre lang Vorsitzender des Kreisverbands der Bürgermeister und 31 Jahre lang Kreisrat. „Bürgermeister vom Format eines Helmut Mahler gibt es nicht oft und wird es auch in Zukunft nicht geben“, so Hugger.

Brückenbauer für Europa

„Helmut Mahler ist dann mal weg – eine Nachricht, die uns sehr traurig macht,“ sagte Landtagsabgeordneter Guido Wolf. Er bezeichnete den Verstorbenen als „menschlichen Macher und Politiker mit Herz und Leidenschaft“.

Besonders engagiert habe sich Mahler, der seit 1971 CDU-Mitglied war, auch für die europäische Freundschaft eingesetzt. „Er war ein Brückenbauer für Europa im Kleinen. Wenn man zu seinen mit der deutsch-französischen Brigade ausgerichteten Neujahrsempfängen kam, hatte man das Gefühl, in Europa zu sein.“

In der Donauhalle hat die Gemeinde Immendingen Kondolenzbücher zum Tod von Helmut Mahler ausgelegt, in die man sich eintragen kann. | Bild: Jutta Freudig

Unterstützung für alle Vereine

Im Namen der Vereine aus Immendingen und den Ortsteilen drückte der Zunftmeister der Strumpfkuglerzunft, Sascha Zimmer, das Mitgefühl aus und würdigte die unermüdliche Unterstützung Helmut Mahlers für das Ehrenamt.

Im Anschluss an die Beisetzungsfeier lud die Gemeinde Immendingen die Trauergäste noch in die Donauhalle Immendingen ein. Dort bestand Gelegenheit, sich in eines der ausgelegten Kondolenzbücher einzutragen.