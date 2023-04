In der Pfarrkirche St. Priska startet nun die umfassende Innenrenovierung. Für die Dauer der Maßnahme muss das Gotteshaus geschlossen werden. Der vorerst letzte Gottesdienst vor Auftakt der Arbeiten konnte am Ostermontag in der Kirche gefeiert werden.

Inzwischen steht auch die Gottesdienstregelung während der Bauphase. Danach finden in der Folge die Gottesdienste im Pfarrhaus statt. Die Sonn- und Feiertags-Gottesdienste werden in einem Vierzehn-Tage-Rhythmus geplant, sodass das Pfarrhaus in den Zwischen-Wochenenden genutzt oder vermietet werden kann. Der wöchentliche Gottesdienst am Dienstagabend wird wie gewohnt beibehalten. Für außerordentliche Gottesdienste, die einen besonderen oder größeren Raum erfordern wie etwa Hochzeiten oder Seelenämter bei Beerdigungen, besteht die Möglichkeit, in die Lindenberghalle oder eines der Gotteshäuser der Seelsorgeeinheit St. Sebastian auszuweichen.

Bänke werden ausgebaut

Als erster großer Schritt werden nun die Kirchenbänke ausgebaut, extern gelagert und behandelt. Dann können die eigentlichen Arbeiten beginnen. Es erfolgt eine komplette Reinigung und Sanierung des Innenraumes. Neben den technischen Anlagen bildet auch die Heizung ein Thema. Hinzu kommen die Überarbeitung der Altäre, Figuren und der Orgel sowie schließlich die Malerarbeiten.

Es wird davon ausgegangen, dass nach 14 bis 18 Monaten die Pfarrkirche wieder in neuem Glanz erstrahlen wird. Vorausgesetzt, es kommt bei der schwierigen Situation auf dem Bau zu keinen Verzögerungen bei der Materiallieferung oder der zeitlichen Möglichkeiten der Handwerker.