von Jutta Freudig

Wegen der Cornona-Pandemie feiern die beiden Priester der Seelsorgeeinheit St. Sebastian Immendingen/Möhringen, Pfarrer Axel Maier und Pfarrer Martin Patz, die Gottesdienste der Karwoche und der Ostertage unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Kirchen. Sie haben im Vorfeld die Uhrzeiten für diese Gottesdienste und Empfehlungen für Gebete der jeweiligen Tage an die Gläubigen herausgegeben. Selbst Beichtgelegenheiten fallen nicht aus, sondern finden unter verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Außerdem werden die Kirchen in der Karwoche und der Osterzeit während des Tages für persönliche Gebete geöffnet.

Bereits am Palmsonntag hat diese Coronakrisenregelung gegolten. Selbstgefertigte Palmen konnten in die Kirchen in Immendingen und Möhringen gebracht werden und wurden durch die Priester gesegnet, ehe man sie später wieder abholen konnte. Schon gesegnete Palmzweige wurden in den Kirchen, wie in Immendingen, Hattingen, Mauenheim und Zimmern ebenfalls zum Abholen bereitgelegt.

Am Gründonnerstag, 9. April, um 18 Uhr feiert Pfarrer Axel Maier in der Immendinger Kirche eine Ölbergandacht. Im Anschluss daran ist das Gotteshaus bis 21 Uhr für private Gebete geöffnet. Die Feier vom Leiden und Sterben Christi wird von Pfarrer Maier und Pfarrer Patz an Karfreitag, um 15 Uhr in den Kirchen in Immendingen und Möhringen abgehalten. Zur Osternacht beten die beiden Priester ebenfalls in beiden Kirchen an Karsamstag, 11. April, um 20 Uhr. Am Ostersonntag und am Ostermontag, 12. und 13. April halten sie die Gottesdienste um 10 Uhr (Möhringen) und um 10.30 Uhr (Immendingen) ab. In allen Fällen gilt, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Am Nachmittag des Ostersonntag und teils auch in den Folgetagen nach Ostern können die Gläubigen in den Kirchen das Osterwasser und das Osterlicht abholen.

Selbst die Möglichkeit zum Beichten soll während der Osterzeit trotz der Coronakrise für die Mitglieder der Seelsorgeeinheit Immendingen/Möhringen aufrecht erhalten werden.

Wie Pfarrer Axel Maier informiert, besteht in der Sakristei in Immendingen am Karsamstag, 11. April, ab 10 Uhr Beichtgelegenheit. „Die infektionsschützende Maßnahme von zwei Metern Sicherheitsabstand ist gewahrt“, so der Priester.