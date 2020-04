von Jutta Freudig

Der Immendinger Gemeinderat wird sich nun doch nicht wie zunächst vorgesehen am Montag, 6. April, zu einer Sondersitzung in der Donauhalle treffen, um die vorbereitenden Beschlüsse für die Bürgermeisterwahl zu fassen. Das Gremium kommt voraussichtlich am Montag, 20. April, 19 Uhr am gleichen Tagungsort zusammen, und fällt die organisatorischen Entscheidungen damit erst zwei Wochen später. Grund ist die Entwicklung der Corona-Situation.

„Die Coronalage ist nach wie vor dynamisch und das Kontaktverbot vom 22. März ist noch immer in Kraft“, so Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Sitzungen durch die öffentliche Hand seien zwar rein rechtlich momentan noch zulässig, betont er. Die Gemeinde habe in der schwierigen Coronazeit aber nicht zuletzt auch eine Vorbildwirkung. Stärk: „An dem Termin für die Sondersitzung festzuhalten, wäre aktuell nicht vermittelbar gewesen.“

Während damit die Beschlüsse zur Bürgermeisterwahl noch warten müssen, sind vier andere Tagesordnungspunkte der Sondersitzung mittlerweile im so genannten „Umlaufverfahren“ an die Gemeinderäte weitergegeben worden. Es handelt sich dabei um drei Baugesuche sowie um den Beschluss über die Aussetzung der Kindergartengebühren für den Monat April. Da der Gemeinde durch die bereits zugesagte Gebührenaussetzung ein Einnahmeverlust entsteht, ist die formale Zustimmung des Gemeinderats erforderlich.

„Für einfache Sachverhalte wie die Kindergartengebühren oder die Baugesuche ist eine Entscheidung im Umlaufverfahren möglich“, so Hauptamtsleiter Manuel Stärk. Gibt es seitens der Gemeinderäte bis zum geplanten Sitzungstag, 6. April, keine negativen Stellungnahmen zu den Punkten, gilt der Beschluss als gefasst.

Entscheidungen von „poltischer Bedeutung“ wie die Bürgermeisterwahl können aber nicht über Umlaufverfahren getroffen werden. Am Montag, 20. April, werden die Räte, die in der Donauhalle genügend Platz für die Abstandsregelung haben, dann voraussichtlich zwei Punkte beraten: Die Bildung des Gemeindewahlausschusses sowie die Festlegung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl einschließlich Stellenausschreibung. Zur Durchführung von Bürgermeisterwahlen in der Corona-Zeit liegen Stärk bereits neue Hinweise des Innenministeriums vor.

Danach werden Wahlen nicht grundsätzlich abgesagt, sondern müssen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sowie mit einer „offensiven Werbung“ für Briefwahl von statten gehen.