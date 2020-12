Immendingen vor 4 Stunden

Neues Verfahren soll beim Ippinger Neubaugebiet Dietrain II die Erschließung beschleunigen

Noch in diesem Jahr will die Gemeinde Immendingen versuchen, einen Erschließungsträger für das zukunftsträchtige Neubaugebiet „Dietrain II“ zu finden. Dazu wurde ein so genanntes „Interessenbekundungs-Verfahren“ gestartet.