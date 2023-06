Das Wohnungsunternehmen Vonovia investiert rund 7,1 Millionen Euro, um mehrere benachbarte Gebäudekomplexe in der Wald- und Bismarckstraße in Immendingen zu modernisieren und instand zu setzen. Wie das Unternehmen in einer Presseinformation mitteilt, sind 17 Häuser betroffen, in denen sich 102 Wohnungen mit einer Wohnfläche von 19.773 Quadratmetern befinden.

In 42 Wohnungen sind die Arbeiten bereits abgeschlossen, in 60 Wohnungen ist die Fertigstellung für Sommer 2023 geplant. Um unter anderem den Energieverbrauch fürs Heizen zu senken, werden in den Gebäuden die Fassaden gedämmt, ein hydraulischer Abgleich der Heizanlagen durchgeführt und teilweise die Fenster erneuert sowie eine Zentralheizung eingebaut. Zusätzlich werden die Thermostatventile an den Heizkörpern erneuert.

Mit der energetischen Modernisierung werden zwei Ziele verfolgt: Zum einen wird sich der Energiebedarf fürs Heizen verringern, wodurch Mieter ihre Heizkosten senken können. Zum anderen wird durch die Maßnahmen der CO2-Ausstoß jeder einzelnen Wohnung reduziert. „Als größter Vermieter Europas haben wir uns auch zum Ziel gesetzt, die Modernisierungen noch stärker als bisher auf die Einsparung von CO2 auszurichten. Dazu gehört die Dämmung von Gebäudeteilen und die Umstellung auf regenerative Energien“, erklärt Martin Löhle, Regionalleiter Region Bodensee von Vonovia.

Neben der energetischen Modernisierung gibt es laut Pressemitteilung auch Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität. In diesem Zuge werden die alten Balkone abgebrochen und durch neue Vorstellbalkone ersetzt und vergrößert. Weiter umfassen die Arbeiten den Einbau neuer Wohnungseingangstüren sowie die erstmalige Anbringung von Haustürvordächern, die Erneuerung der Briefkasten-, Gegensprech- und Klingelanlagen, der Außenbeleuchtung, der Kellerausgangstüren, Rollläden und vieles mehr.

Die Kosten für die Instandsetzungsmaßnahmen, etwa die Hälfte der Gesamtinvestition, trage nach den gesetzlichen Regelungen Vonovia, während die Kosten für die energetische Modernisierung auf die Mieter umgelegt würden, so das Unternehmen. Der höheren Miete stünden voraussichtlich niedrigere Heizkostenvorauszahlungen gegenüber. „Die verbrauchsabhängigen Kosten für Brennstoff, Wasser und Strom machen rund 40 Prozent der gesamten Miete aus. Energetische Sanierungen sind daher ein Mittel, um den Gebäudesektor klimafreundlicher zu machen und Mietern beim Energiesparen zu helfen“, fasst Löhle zusammen.