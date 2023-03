Deutlich günstiger als erwartet startet die Gemeinde Immendingen in die Erschließung des ersten Bauabschnitts des Gewerbegebiets Donau-Hegau II. Die Tief- und Straßenbauarbeiten sowie der Bereitbandausbau für das Großprojekt erfordern einen Aufwand von 2,2 Millionen Euro. Diese Summe fällt um 352.418 Euro niedriger aus, als die noch im Februar erstellte Kostenberechnung. Ein Grund dafür ist die Möglichkeit der Aushubablagerung auf der nur 600 Meter entfernten kommunalen Erddeponie.

„Das ist ein erfreuliches Ergebnis“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Stärk betonte auch, wie wichtig ein zügiges Vorankommen bei der Erschließung sei, weil es an Gewerbeflächen fehle und die Gemeinde die Erweiterung des Gewerbegebiets Donau-Hegau dringend brauche. Insgesamt läuft das Projekt, für das Ende vergangenen Jahres die abschließenden baurechtlichen Grundlagen geschaffen wurden, zeitlich ganz nach Plan.

Das betonte auch Ortsbaumeister Martin Kohler. Der Forst habe die notwendigen Rodungsarbeiten im Winter erledigt. Die Entfernung der Wurzelstöcke sei ab April erlaubt. „Ab Mai, Juni können wir wie geplant in die Erschließung eintreten“, so Kohler. Neben den Tief- und Straßenbauarbeiten sowie der Verlegung von Leerrohren für das kommunale Breitband erhält das Gebiet eine Sickermulde für Niederschlagswasser. Damit umgeht man das Nadelöhr der Entwässerung über die Kanalisation.

Dass der Aufwand um 14 Prozent niedriger als vorausberechnet ausfällt, liege neben der günstigen Ablagerung des Aushubs auch am großen Bauvolumen auf freier Fläche, so Kohler. „Das ist ein interessanter Auftrag für die Firmen, die damit ein Jahr ausgelastet sind“, sagte er. Bis März 2024 soll die Erschließung des ersten Abschnitts fertig sein. Der Gemeinderat vergab den Auftrag für 2.207.272 Euro einstimmig an die Firma Walter, Trossingen.

Das Gewerbe- und Industriegebiet Donau-Hegau II umfasst eine Fläche von 12,8 Hektar. Es wird in drei Abschnitten erschlossen, um Unternehmen aller Art und Größe anzusiedeln.