Die Beerdigung in einem Sarg und einem Flächengrab ist auf den Immendinger Friedhöfen ab April günstiger als bisher und kostet auch weniger als eine Bestattung in einer Urnennische oder in einem Baumgrab. Der Gemeinderat folgte mit einem Mehrheitsbeschluss der Strategie-Empfehlung eines auf den Friedhofsbereich spezialisierten Unternehmens und führte ein Gebührensystem auf völlig neuer Basis ein. Ziele sind eine Entlastung bei der Friedhofspflege, die Kostendeckung von 70 Prozent und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Friedwäldern.

„Die neuen Gebühren sind der heutigen Bestattungskultur angepasst. Wir müssen in die Zukunft gerichtet beschließen“, so Bürgermeister Manuel Stärk bei der jüngsten Sitzung. Rund eine Stunde lang hatte Geschäftsführer Stefan Lubowitzki zuvor dem Gremium die Grundlagen der von der Firma Weiher erarbeiteten, neuen Gebührenordnung erläutert. Zwar hatte es in der Gemeinde zuletzt 2017 eine Gebührenanpassung gegeben, an einer grundlegenden Neuausrichtung fehlte es aber seit 2005.

Unterm Strich habe die Gemeinde relativ günstige Bestattungsgebühren, so Lubowitzki. Nicht darin berücksichtigt sei die Entwicklung, dass nur noch 25 Prozent der Verstorbenen im Sarg beerdigt würden und zu 75 Prozent Urnenbestattungen stattfinden. Da also immer weniger Gräber benötigt werden, entsteht für die Gemeinde mehr Pflegeaufwand für freie Flächen. Außerdem muss in neue Urnenwände und Urnenerdgräber sowie deren Pflege investiert werden. Die Empfehlung der Firma Weiher ging daher dahin, mehr Kaufanreize für Sarggräber zu schaffen, womit Fläche verbraucht und die Gemeinde durch die Angehörigen von der dafür nötigen Pflege entlastet wird. Statt bisher 3351 Euro solle ein zweistelliges Sargwahlgrab künftig noch 2990 Euro kosten. Die Kosten für eine zweistellige Urnennische seien dagegen bei 3100 statt bisher 850 Euro anzusiedeln. Ebenso müsse ein Baum- oder Urnenerdgrab statt der günstigen 850 künftig 2800 Euro kosten. Eine Art Mittelwert bilden Einzelurnen, die für 1400 Euro (bisher 710 Euro) in Erdreihengräbern bestattet werden.

Als Argumentation gegenüber den Käufern der Urnengräber könne man deren Einsparung für den Grabstein und für viele Jahre Grabpflege anführen. In diesem Zusammenhang riet Lubowitzki der Gemeinde zur Herausgabe eines Leitfadens für Trauernde, um deren Entscheidungsfindung zu erleichtern und Hintergründe solcher Gebührenkalkulationen zu erklären. Für die Nutzung der Trauerhallen, die Immendingen ja auch auf den Friedhöfen der Ortsteile unterhalten muss, empfahl er eine Anhebung der Gebühr von 100 auf 148 Euro. In der Diskussion sah es Gemeinderat Dieter Weißhaupt (CDU) als schwierig an, den Käufern die starke Anhebung der Gebühren für Urnennischen-Bestattungen zu vermitteln. Angesichts der Pflege und ganzjährig gebotenen Besuchsmöglichkeit für Baumurnen- und Urnenerdkammergräbern, die neuerdings sehr nachgefragt würden, hielt Zimmerns Ortsvorsteher Günter Heizmann eine Gebührenanpassung für berechtigt. Ippingens Ortsvorsteher Christian Butschle plädierte dafür, eher auch Sargbestattungen zu verteuern, statt gerade Urnenbaumgräber. Hattingens Ortsvorsteher Roland Leiber wies darauf hin, dass bei 70-prozentiger Kostendeckung des Friedhofsbereichs noch 30 Prozent des Aufwands von der Allgemeinheit zu tragen seien. CDU-Fraktionssprecher Clemens Knoblauch befürwortete die neuen Gebühren. Den Trauerfamilien die Neuregelungen zu vermitteln wird vor allem Aufgabe des stellvertretenden Hauptamtsleiters Erwin Brunner sein. Seinen Aussagen zufolge verliert die Gemeinde jährlich zehn Prozent der Bestattungen an den benachbarten Friedwald, wo Gräber aber zum Beispiel im Winter schwer zugänglich seien.