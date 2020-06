von Jutta Freudig

Im derzeit einzigen großen Baugebiet für Einfamilienhäuser in der Gesamtgemeinde Immendingen, dem Bereich „Stieg II“ in Mauenheim, machen die Erschließungsarbeiten rasche Fortschritte. Insgesamt 26 Bauplätze werden für interessierte Häuslebauer geschaffen. Sie sollen dem Ortsteil Mauenheim einerseits eine Eigen- und Weiterentwicklung ermöglichen, bieten aber auch eine attraktive Möglichkeit für Bauinteressenten, die im nahegelegenen Daimler-Prüfzentrum arbeiten.

„Die 26 neuen Bauplätze für Einfamilienhäuser haben Grundstücksgrößen zwischen 500 und 700 Quadratmeter“, sagt Ortsbaumeister Martin Kohler zum Angebot in dem Baugebiet, das an sehr sonniger Stelle und mit herrlicher Aussicht entsteht. Das neue Bauareal „Stieg II“ schließt sich an das bereits bestehende Mauenheimer Wohngebiet „Stieg I“ an. Mit den Erschließungsarbeiten wurde Ende April begonnen. Damals vollzogen noch der ehemalige Bürgermeister Markus Hugger und Ortsvorsteher Michael Ilg den ersten Spatenstich für das wichtige Projekt.

Wie Kohler weiter informiert, sind die Kanalarbeiten zur Erschließung von „Stieg II“ mittlerweile fertiggestellt. „Die Wasserleitung wird in dieser Woche verlegt,“ so Kohler. Während der Erschließungsarbeiten werden gleichzeitig die Leerrohre für weitere Versorgungsleitungen im Boden eingebracht.

Dazu zählt unter anderem auch die Leitung für Telefon und schnelles Internet, das über ein kommunal verlegtes Breitbandkabel an die neuen Häuser geführt wird und das Baugebiet zusätzlich aufwertet. Kohler: „Die zukünftigen Grundstücksbesitzer werden vom schnellen Internet über Glasfaser profitieren.“ Als letztes sollen noch die Leitungen für die Stromversorgung ins Erdreich eingebracht werden.

Laut dem Ortsbaumeister liegen die Erschließungsarbeiten gut im vorgesehenen Zeitplan. Nach aktuellem Stand sei damit zu rechnen, dass die Erschließung des Baugebiets „Stieg II“ planmäßig fertiggestellt wird. Das bedeutet, dass die Bauflächen etwa ab Herbst bereitgestellt werden können.