von Jutta Freudig

336 Tage nach dem Spatenstich für die neue Seniorenwohnanlage in der Immendinger Ortsmitte haben Vertreter von Investoren, Gemeinde und Baufirmen sowie die Käufer Richtfest für den „Wohnpark am Schloss“ gefeiert. Bis zum ersten Quartal 2024 sollen die 30 barrierefreien Wohnungen in dem dreieinhalbstöckigen Gebäude bezugsfertig sein.

Immendingen Betreiber stellen sich vor: Das Wohnkonzept Seniorenpark wird konkret Das könnte Sie auch interessieren

Projektleiter Mihael Pavicic vom Investor Werner Wohnbau blickte beim Richtfest auf die Geschichte des Neubaus zurück, die 2017 in Gesprächen zwischen Gemeinde Immendingen und Projektentwickler Adventus ihren Ausgang nahm. „Ziel war es, eine soziale Einrichtung mit Wohnraum für Senioren zu schaffen“, so Pavicic. Nach intensiven Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern und Nachbarn stieg Werner Wohnbau Ende 2020 in das Projekt ein.

Elf Monate nach dem Spatenstich

Erster Spatenstich war am 5. November 2021. In Regie der Bauleiter Julian Simon und Bernhard Renz wurde der Rohbau durch die Firma Motz in einem knappen Jahr fertiggestellt. Pavicic dankte Bürgermeister Manuel Stärk, Geschäftsführer Ove Johannsen von Adventus, den Käufern der Wohnungen und der Christlichen Sozialstation Tuttlingen mit Pflegedienstleiterin Michaela Fecht-Lehmann für die Zusammenarbeit.

Immendingen Jennifer H.: So durchkämmt die Polizei auf der Suche nach der Vermissten einen Wald Das könnte Sie auch interessieren

„Die erste Bauetappe ist geschafft“, freute sich Bürgermeister Manuel Stärk. Die neue Wohnanlage solle älteren Menschen die Gelegenheit geben, ihren Lebensabend selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu verbringen.

25 Tagespflegeplätze vorgesehen

Gleichzeitig hätten sie aber auch die Möglichkeit, alle Serviceangebote der Christlichen Sozialstation im Haus zu nutzen. Erstmals könnten in Immendingen im Wohnpark am Schloss auch 25 Tagespflegeplätze angeboten werden. „Das Konzept der Wohnanlage ist toll“, zeigte sich Stärk überzeugt.

Immendingen Nach 18 Jahren am Ratstisch: Peter Glökler kehrt der Kommunalpolitik den Rücken Das könnte Sie auch interessieren

Einen zünftigen Richtspruch mit viel Lob für die Arbeit des Handwerks und guten Wünschen für den Neubau hielt Bauleiter Bernhard Renz von der Firma Motz von hoher Warte, ehe alle Teilnehmer sich zum Feiern im Rohbau zusammenfanden.