Immendingen vor 2 Stunden

Nach 700 Jahren Klosterleben: Amtenhausens Nonnen sollen nicht vergessen werden

Beatrix Tavlarios sammelte als Kind alles, was an die Anlage erinnert. Jetzt sammelt sie Mitstreiter. Ein Arbeitskreis soll Bedeutung und Geschichte eines Ortes nachzeichnen, an dem zeitweise hunderte Menschen lebten.