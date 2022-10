von Jutta Freudig

Im Rahmen der Abschlussbesprechung für die Waldbegehung des Gemeinderats in der Bumbishütte wurde der SPD-Fraktionssprecher von Bürgermeister Manuel Stärk verabschiedet. Stärk dankte Peter Glökler für seine 18-jährige Tätigkeit als Gemeinderat.

14 Jahre lang SPD-Fraktionssprecher

14 Jahre lang habe er die Fraktion der Sozialdemokraten geleitet und sei dabei Garant für eine von Ruhe und Sachlichkeit geprägte Arbeit gewesen. „Peter Glökler hat sich nicht allein an der Parteipolitik orientiert, sondern an der Sache und am Wohl der Gemeinde Immendingen“, so Stärk.

Lob vom CDU-Fraktionssprecher

Bereits bei der letzten Gemeinderatssitzung hatte auch CDU-Fraktionssprecher Clemens Knoblauch betont, dass die Zusammenarbeit in der Zeit von Fraktionssprecher Glökler gut gewesen sei. Der langjährige Rat wollte aus familiären und aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheiden und hatte dies bei der Sitzung offiziell beantragt.

„Es war ein gutes Miteinander im Gremium“, unterstrich auch Glökler selbst bei der Verabschiedung. Nun habe sich für ihn aber abgezeichnet, dass er die Aufgabe als Gemeinderat nicht mehr so erfüllen könne, wie er es gern wollte.

Er bedankte sich ebenfalls und empfahl dem Immendinger Gemeinderat, künftig die bisherige Politik des Konsenses beizubehalten: „Bleibt weiter bereit, zum Wohl der Gemeinde stets auch einen Kompromiss zu schließen“, sagte Glökler.

Hermann Foith ist erster Nachrücker

Er war 2004 zum ersten Mal gewählt worden. Bei den folgenden Wahlen 2009 und 2014 holte er für die SPD jeweils gute Stimmergebnisse. Zuletzt waren es 2019 noch einmal 1133 Stimmen. Als nächster auf der Nachrückerliste steht Hermann Foith.