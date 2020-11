Nur wenige Meter vor dem Hof rutschte der Milchlaster in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Der unter Schock stehende Fahrer konnte sich selbstständig befreien, wurde jedoch vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Immendingen und Hattingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften vor Ort. Laut Polizei wird der Lastwagen am Dienstag bei Tageslicht geborgen. Angaben zur Schadenshöhe liegen bisher nicht vor.