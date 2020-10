von Jutta Freudig

Zwei Jahre nach seiner offiziellen Inbetriebnahme herrscht im Daimler-Prüfzentrum Immendingen weiterhin eine dynamische Entwicklung. Zum einen wächst die Anlage kontinuierlich. So befasste sich der Gemeinderat jetzt erneut mit einer Baumaßnahme auf dem Gelände des Autobauers. Entstehen soll ein Veranstaltungsgebäude.

Zum anderen ist die Möglichkeit für Fahrzeug-Tests am Standort in der Donaugemeinde gerade in der Zeit der weltweiten Corona-Pandemie von besonderer Bedeutung und wird momentan intensiver denn je genutzt.

„Wir sind stark ausgelastet“

„Auf Grund der Coronasituation kann im Augenblick im Ausland weniger getestet werden, so dass wir derzeit in Immendingen stark ausgelastet sind“, erklärte der Leiter des Daimler-Prüf- und Technologiezentrums, Reiner Imdahl.

Am Standort Immendingen stehen für die Tests mehr als 30 Prüfstrecken zur Verfügung. Die ersten gingen bereits vor fünf Jahren in Betrieb. Die Tests befassen sich vor allem mit alternativen Antrieben, mit Assistenzsystemen und dem Autonomen Fahren.

Eine Anzahl funktionaler Gebäude ergänzen die Teststrecken. Nach wie vor werden diese ergänzt, so wie aktuell durch ein Veranstaltungsgebäude. Ortsbaumeister Martin Kohler stellte das Projekt bei der jüngsten Beratung des Gemeinderats vor. Daimler plane, das Gebäude aus sechs Modulen zu erstellen, so Kohler.

Es wird knapp 20 Meter lang, sechseinhalb Meter breit und vier Meter hoch sein. Im Inneren des Veranstaltungshauses sind ein Gastraum, eine Teeküche und sanitäre Anlagen vorgesehen. An das Gebäude schließt sich ein siebtes, niedrigeres Modul zur Unterbringung von Technik und Lager an. Ergänzt wird die Anlage durch eine große Terrasse.

Das Veranstaltungsgebäude entsteht auf einer Asphaltfläche im Bereich „Prüfzentrum„, also außerhalb der „Hochbauzone“ (ehemalige Kaserne), in der sich sonst die meisten Gebäude der Daimler-Anlage befinden. Es entspricht laut Kohler aber den Vorgaben des derzeit in einem Änderungsverfahren befindlichen Bebauungsplans für diese Flächen. Der Gemeinderat nahm den Bauantrag zustimmend zur Kenntnis.