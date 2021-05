Immendingen vor 5 Stunden

Mehr Platz für Ausflügler: Monika und Rupert Engesser erweitern die Parkfläche neben der Ruhebank oberhalb von Hattingen

Bürgermeister Manuel Stärk gibt grünes Licht. Die Gemeinde will die Einkiesung der neuen Fläche an dem beliebten Aussichtspunkt am Weg zum Hattinger Hausberg Witthoh übernehmen.