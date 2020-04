von Jutta Freudig

Das Tragen von Schutzmasken für Mund und Nase ist während der momentan herrschenden Corona-Krise eines der zentralen und viel diskutierten Themen. Gleichzeitig ist es teilweise eine Herausforderung, an einen solchen Schutz heranzukommen.

Schon 700 Masken genäht

In dieser Situation hat die Immendinger Kleinunternehmerin Sibylle Donner die Initiative ergriffen und ihre sonst üblichen Näharbeiten für ihre Firma „SiGa Creatives Schmuckdesign“ auf das Anfertigen von einfachen Schutzmasken umgestellt. Rund 700 Masken für Mund und Nase hat sie zusammen mit Gabriele Dinter inzwischen gefertigt. Sie sind bei der Immendinger Poststelle erhältlich. Spenden für die Schutzmasken wollen die Beiden an die Tafeln Deutschlands weitergeben.

Gabriele Dinter unterstützt Sibylle Donner bei der Nähaktion für einen guten Zweck. Auch sie näht derzeit stundenlang behelfsmäßige Schutzmasken, die für die interessierte Bevölkerung gegen eine Spende bereitgestellt werden. | Bild: Privat

100 Quadratmeter Stoff eingesetzt

Die beiden kreativen Immendingerinnen haben seit Ende März aus rund 100 Quadratmetern Stoff etwa 700 Behelfs-Mund-Nasen-Masken genäht. Normalerweise fertigen sie an ihren Nähmaschinen Artikel für Sibylle Donners Kleinunternehmen, beispielsweise Taschen, Loop-Schals oder Hundemäntel.

Mitnahme gegen eine Spende

„Seit die Corona-Krise begonnen hat, nähen wir jetzt rund um die Uhr solche Schutzmasken,“ sagt Sibylle Donner. Die Masken haben die beiden fleißigen Näherinnen für die Bevölkerung in der Postfiliale an der Schwarzwaldstraße in Immendingen bereit gelegt, wo sie gegen eine Spende mitgenommen werden können.

Geisingen Das große Kramer-Treffen an Pfingsten ist abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Tafel in Tuttlingen soll profitieren

Über die Höhe ihrer Spende entscheiden die Käufer selbst. Die am Ende der Aktion erzielte Spendensumme möchten Gabi Dinter und Sibylle Donner an die Tafel in Tuttlingen spenden. Sie haben deswegen bereits mit der Diakonie in Tuttlingen Kontakt aufgenommen. „Wir möchten dazu beitragen, dass die Tafeln auch weiterhin hilfsbedürftige Menschen versorgen und unterstützen können“, so die Akteurinnen.

Kein medizinisches Produkt

Bei den Masken handelt es sich um selbst genähte Behelfs-Mund-Nasen-Masken. Donner: „Diese BMN-Masken sind kein geprüftes oder medizinisches Produkt. Sie haben keinen speziellen Filter und schützen nicht vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus.“

Bei der Immendinger Postfiliale sind die von Sibylle Donner und Gabriele Dinter selbstgenähten Schutzmasken ausgelegt und können gegen eine kleine Spende erworben werden. Der Erlös der Aktion geht an die Tafeln Deutschlands. | Bild: Privat

Andere Menschen schützen

Die Masken erfüllen jedoch den Zweck für die Menschen in der Umgebung des Nutzers, da zum Beispiel beim Sprechen, Gähnen, Husten oder Niesen weniger Tröpfchen in der Luft verteilt werden als ohne die Baumwollmaske. Dadurch kann eine Verbreitung des Virus gemindert werden.

Waschbar bei 90 Grad

„Die Masken sind bei 90 Grad waschbar und sollen vor dem ersten sowie nach jedem weiteren Gebrauch gewaschen werden“, so Donner. Die Nutzung der Masken sei eigenverantwortlich und ersetze nicht die gesetzlichen Vorgaben zum einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen und zu den Kontaktbeschränkungen.

Schon hunderte Bürger haben zugegriffen

Wie die Initiatorinnen erklären, wurde das Angebot zum Erwerb der Schutzmasken seit Beginn der Aktion schon von einigen hundert Bürgern genutzt. Die Näherinnen wollen noch so lange weitere Behelfs-Mund-Nasen-Masken herstellen und das Kistchen in der Postfiliale auffüllen, bis sie ihre vorhandenen Stoffe und Nähgarne aufgebraucht haben.

Ihr Dank gilt den Betreibern der Postfiliale, der Familie Manger, die bereit waren, die Nähaktion für einen guten Zweck zu unterstützen, indem sie die Schutzmasken auslegen und zustimmten, dass die Näherinnen mit einem Informationsblatt an den Eingangstüren auf die Spendenaktion aufmerksam machen.