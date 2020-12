von Jutta Freudig

Länger als erhofft muss die Gemeinde Immendingen darauf warten, dass der neue Hauptamtsleiter seinen Dienst im Rathaus antritt. Wie sein Vorgänger, der neue Immendinger Bürgermeister Manuel Stärk, den Gemeinderat informierte, wird Mark Löffler seine Tätigkeit am Montag, 4. Januar, aufnehmen. Der 35-jährige Diplom-Rechtspfleger ist Ende September vom Gemeinderat mit großer Mehrheit für die neue Aufgabe gewählt worden.

Manuel Stärk hat Doppelfunktion

„Unser Ziel war eigentlich, dass Mark Löffler den Dienst als neuer Immendinger Hauptamtsleiter möglichst bald übernimmt“, erklärte Manuel Stärk in den Bekanntgaben am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung. Immerhin muss Stärk seit seinem Amtsantritt als Bürgermeister am 1. September in einer Doppelfunktion auch noch die Arbeit des Hauptamtsleiters versehen.

„Das Landessozialgericht in Konstanz will ihn aber nur ungern gehen lassen und so waren es recht zähe Verhandlungen“, betonte Stärk. „Das ist etwas bedauerlich, aber wir werden diese letzten Wochen nun auch noch bewältigen.“

Ausbildung begann in Immendingen

Offizieller Dienstantritt des neuen Hauptamtsleiters ist der 1. Januar, auf den dann allerdings noch das Wochenende folgt, sodass die Tätigkeit Mark Löfflers für seine Heimatgemeinde Immendingen am 4. Januar anläuft.

Löffler, dessen Ausbildung einst bei der Immendinger Standortverwaltung als Verwaltungsfachangestellter begann und nach seinem Studium als Diplom-Rechtspfleger bei den Amtsgerichten Singen und Donaueschingen fortgesetzt wurde, ehe er zum Sozialgericht Konstanz kam, zeigt ungeachtet der Interimszeit bereits jetzt großes Interesse an der aktuellen Immendinger Kommunalpolitik. Er war als Zuhörer bei den Sitzungen im Oktober und November dabei.

„Arbeit ordnungsgemäß zu Ende führen“

„Ich freue mich schon sehr auf meinen neuen Arbeitsplatz als Hauptamtsleiter“, hob er im Gespräch hervor. Allerdings habe er sich noch nicht direkt in der Immendinger Gemeindeverwaltung umgesehen: „Zunächst möchte ich meine derzeitige Arbeit ordnungsgemäß zu Ende führen.“ Ab dem neuen Jahr wird dann auch sein Arbeitsweg deutlich kürzer sein. Mark Löffler wohnt mit seiner Frau und zwei Söhnen im Ortsteil Zimmern.