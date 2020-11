von Jutta Freudig

Die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Hausärzten stellt Immendingen wie andere Orte landauf, landab vor große Herausforderungen. Momentan ist man zwar mit drei Ärzten noch relativ gut versorgt, auf absehbare Zeit steht aber ein Generationswechsel bevor.

In den letzten Jahren wurden in der Gemeinde Vorbereitungen getroffen, um sich dem Problem zu stellen. Zum einen war seit Beginn der Planungen für das Bahnhofsareal ein medizinisches Zentrum in diesem Bereich vorgesehen. Zum anderen gab der Gemeinderat im letzten Jahr ein Gutachten zur hausärztlichen Versorgung in Auftrag.

Stärk: „Zentrale Bedeutung“

Der neue Bürgermeister der Gemeinde, Manuel Stärk, unterstreicht aktuell wieder die Bedeutung der Schaffung eines Ärztehauses: „Eine solche Einrichtung hat meiner Ansicht nach zentrale Bedeutung für die Sicherung der hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde.“

Stärk hält es auch für richtig, das künftige Ärztehaus im Bahnhofsareal unterzubringen. Dort befinde sich eine der wenigen Entwicklungsflächen, die dafür geeignet seien.

Laut ersten Planungen von Projektentwickler Adventus sollte bei der Neugestaltung des Bahnhofsareals ein Zentrum mit Angeboten für die medizinische Versorgung an der Stelle entstehen, wo sich bislang noch die beiden Bahnarbeiterhäuser befinden. Da diese unter Denkmalschutz gestellt wurden, gilt es nun auch von der baulichen Seite zusätzliche Fragen zu klären.

Hausarzt-Beruf attraktiver machen

Analyse-Themen des in Auftrag gegebenen Hausarztgutachtens sind unter anderem: eine Ist-Analyse der Hausarzt-Situation, das Klären der Handlungsbereitschaft und der möglichen Mitwirkung der Akteure sowie Vorschläge für umsetzbare Modelle zum Aufbau einer Mehrbehandlerpraxis.

Im Immendinger Gemeinderat geht man davon aus, dass ein solches Ärztehaus mit gemeinschaftlichen Praxen gerade für jüngere Allgemeinärzte attraktiver ist, da Themen wie Vertretung, Urlaub oder bei zunehmend weiblichen Kräften auch Familienplanung in diesem Umfeld besser geregelt werden können.