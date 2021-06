von Jutta Freudig

Die Sanierung der Immendinger Grundschule wird noch in diesem Monat mit der Fertigstellung der Außenanlagen des Quertrakts abgeschlossen. Die Rampe, die den Zugang zur Aula und zum Schulgebäude erstmals völlig barrierefrei möglich macht, ist inzwischen hergestellt, ebenso die Stellplätze entlang der Jahnstraße. Noch fehlen eine der großen Stufen, der Asphaltbelag für den kleinen Schulhof sowie die Wiedereinrichtung der Spielanlage.

Zugang nun barrierefrei möglich

„Die Firma Schellhammer hat trotz der im Mai sehr unbeständigen Wetterlage gute Arbeit bei der Außenanlage geleistet,“ so Ortsbaumeister Martin Kohler. An der Zufahrtsstraße zur Schlossschule, der Jahnstraße, wurden die Lehrerparkplätze gepflastert. Dahinter will man wieder Rasen anlegen, der den Übergang zum noch bestehenden Schulgarten schafft. Damit ist auf der einen Seite des sanierten Quertrakts die Außenanlage fertiggestellt.

Vor der Aula wurde die mehrere Meter lange, vom kleinen Schulhof ausgehende Rampe erstellt. Sie führt zu einem Durchgang an der Fensterfront der Aula und von dort zum Eingang des außen ebenfalls sanierten Gebäudeteils. Einen solchen barrierefreien Zugang hatte es bislang noch nicht gegeben, lediglich eine steile Behelfsrampe neben dem Eingang.

Spielanlage muss fertiggestellt werden

„Der Gemeindebauhof wird nun noch die Spielanlage im Zugangsbereich zum Pausenhof wieder herstellen“, so Ortsbaumeister Kohler weiter. Das bedeutet, dass dort neue Hackschnitzel aufgebracht werden und man die große Korbschaukel wieder installiert. Außerdem können die Schüler die kleine Anlage auch als Aufenthaltsplatz nutzen, da mehrere Sitzgelegenheiten und Bänke aufgestellt werden.

Martin Kohler: „In der dritten Juniwoche ist das Asphaltieren des kleinen Schulhofs geplant.“ Danach können die Schüler den Außenbereich der sanierten Grundschule wieder komplett nutzen.

Das Großprojekt Schulsanierung mit einem Aufwand von 2,4 Millionen Euro hatte im Februar vergangenen Jahres begonnen. Der Quertrakt wurde einer umfangreichen Erneuerung und energetischen Ertüchtigung im Inneren und Äußeren unterzogen, die Aula im Außenbereich ebenfalls. Vor allem witterungsbedingt dauerte das Fertigstellen der Außenanlage nun bis Juni.