von Jutta Freudig

Im derzeit vorliegenden Entwurf der neuen Vorschriftenliste sind nach Informationen des Tuttlinger Landrats Stefan Bär unter anderem folgende Maßnahmen enthalten: eine Ausweitung der Kontaktbeschränkung auf einen Haushalt plus einer Person bis zu maximal fünf Leuten, eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske oder Corona-Schnelltest für Besucher von Krankenhäusern und Pflegeheimen, eine erweiterte Maskenpflicht für die Innenstädte Tuttlingen und Trossingen, Maskenpflicht im 50-Meter-Umkreis von Schulen und Kindergärten in den Zeiten 7 bis 9 Uhr sowie 12 bis 17 Uhr sowie auf Friedhöfen, Begrenzung von 50 Personen bei Beerdigungen sowie auf Brautpaar, Eltern und Trauzeugen bei Trauungen, ein Alkoholverbot in der Öffentlichkeit und Bewirtungsverbot bei Christbaum-Verkäufen.

Die Verschärfungen gelten voraussichtlich bis 20. Dezember, weil beide Kreise mit ihren Inzidenzwerten von über 200 zu den Corona-Hotspots im Land zählen. Einer leichten Entspannung vom Wochenende folgten am Mittwoch im Kreis Tuttlingen 67 Fälle neu Infizierter und drei Todesfälle, alle in Pflegeheimen. Von Corona betroffen sind jetzt kreisweit acht Heime, neuerdings auch in Trossingen. Insgesamt gibt es 119 positive Fälle in Pflegeheimen, davon 30 Mitarbeiter. 15 Heimbewohner starben mit oder an dem Virus. Die Kreisklinik behandelt derzeit 18 Covid-Patienten, zwei intensiv. Der Inzidenz-Wert des Kreises betrug am Mittwoch 202,9 Tendenz steigend.

Unter den 123 Bußgeldbescheiden des Kreises Tuttlingen gab es laut Bär zwei Verwarnungen wegen Betriebs einer Gaststätte (3500 Euro) und Nichteinhalten der Quarantäne (5000 Euro). Polizeipräsident Gerold Sigg sprach von 1453 durch die Polizei im Zeitraum vom 20. November bis 1. Dezember kontrollierten Personen. Dabei gab es 21 Verstöße gegen das Verbot von Ansammlungen und 344 Verstöße gegen die Maskenpflicht. 61 Personen wurden angezeigt. Die sichtbar stärkere Polizeipräsenz wird in der kommenden Woche fortgesetzt.

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck bewertet die Corona-Lage in der Stadt als weiter unverändert ernst und beurteilte verschärfte Maßnahmen in Orten mit einer Inzidenz über 200 auch auf Landkreisebene als richtig. Für eine Stadt mit 80.000 Berufseinpendlern sei es gut, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis an den geplanten Ausweitungen mitwirke. Der am Freitag abgesagte Wochenmarkt findet in dieser Woche auf einem in die Nebenstraßen und eventuell auf den Stadthallenvorplatz ausgeweiteten Fläche statt. Den bislang vom Land noch nicht festgeschriebenen Wechselunterricht ab Klassen acht an den Schulen halten sowohl Beck als auch Bär für angebracht, wollen die Verantwortung aber nicht den Schulleitern aufbürden.