von Jutta Freudig

Aufgebaut wird der 36. Immendinger Weihnachtsmarkt im gewohnten Bereich vor dem Schloss und im Schlossinnenhof. Traditionell gibt es kleine Holzhäuschen als Stände für die Anbieter, die weihnachtlichen Schmuck und Geschenke, Dekorationen, Handarbeiten und Selbstgemachtes zum Verkauf bereithalten. Die Vereine bieten an ihren Ständen eine winterliche Speise- und Getränkeauswahl. Der Bund der Selbständigen (BdS) verkauft wieder Christbäume.

Zwei Jahre lang musste in Immendingen auf das Treffen zwischen den reisiggeschmückten Marktbuden, die Kinderlieder von der Weihnachtsbäckerei und die kleinen Geschenke von St. Nikolaus verzichtet werden. Jetzt kehrt der Weihnachtsmarkt am Wochenende, 26. und 26. November, zurück. Ausrichter ist die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem BdS.

Das ist los beim Weihnachtsmarkt Eröffnet wird der Markt am Samstag um 16 Uhr durch den Auftritt der Kinder des Kindergartens St. Josef. Bürgermeister Stärk heißt danach die Besucher willkommen, ehe um 17 Uhr der Chor der ersten Klasse der Schlossschule singt. Die Gemeindemusikkapelle sorgt ab 19 Uhr für weihnachtliche Musikstimmung. Am Sonntag, 27. November, tritt um 14 Uhr der Chor der Kita im Donaupark auf. Um 15 Uhr werden Nikolaus und Knecht Ruprecht auf der Bühne erwartet. Von 14 bis 16 Uhr gibt es im Heimatmuseum Führungen durch Franz Dreyer. Die Jagdhornbläser beenden ab 17 Uhr das Programm. Für die Kleinen gibt es ein Karussell und Fahrten mit dem Feuerwehrauto.

„Wir sind froh, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden kann“, erklärte Hauptamtsleiter Mark Löffler zur geplanten Neuauflage der zweitgrößten Immendinger Gemeinschaftsveranstaltung. „Mit der Teilnehmerzahl kann man sehr zufrieden sein“, so Löffler. Tatsächlich haben sich 18 Interessenten für den Markt angemeldet. Darunter sind Immendinger Vereine, Institutionen und private Anbieter.

Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag von 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.