von Jutta Freudig

Zehn Jahre lang führt Peter Grieninger als Zunftmeister die Immendinger Strumpfkuglerzunft. Am Mittwoch in einer Woche wollte der 55-jährige Elektriker sein verantwortungsvolles Ehrenamt in jüngere Hände legen. Als Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter Sascha Zimmer vorgesehen. Aus dem Führungswechsel, der auch noch weitere Mitglieder der Zunft mit einbeziehen sollte, wird nun aber vorerst nichts.

Hauptversammlung wurde abgesagt

Die Strumpfkugler haben am Montag die noch in der Vorwoche fest beschlossene Hauptversammlung zum 11.11. abgesagt. Dabei hatte man das Treffen für die Corona-Bedingungen vorbereitet. Sogar eine schriftliche Stimmabgabe für den neuen Vorstand außerhalb der Versammlung wäre möglich gewesen.

Hundert bis 125 Mitglieder und die Narrenkapelle kommen normalerweise zu einer Jahreshauptversammlung der Narrenzunft Strumpfkugler. Tagungslokal ist seit Jahren das Pfarrheim. Die Immendinger Fasnet wird am 11. November traditionell mit Musik, dem Narrenmarsch und in närrischer Runde mit Bewirtung eröffnet. Dass es 2020 nicht so sein würde, stand natürlich bereits fest. Als Tagungslokal wurde die Donauhalle angekündigt und ein Hygienekonzept stand fest.

Besonderer Wahlmodus

Wegen der „speziellen Zeiten“ hatte der Zunftvorstand außerdem beschlossen, denjenigen Mitgliedern, die aufgrund der Corona-Situation nicht zu der Versammlung kommen wollten, bereits vor der Sitzung schon um 18 Uhr eineinhalb Stunden lang im Hallenfoyer die Gelegenheit zu geben, dennoch von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Dafür hatte man eine Liste der wählbaren Vorstandsmitglieder vorbereitet.

Sascha Zimmer stand bereit

Neben dem Wechsel von Peter Grieninger auf Sascha Zimmer wurde dabei unter anderem Tobias Heine als neuer stellvertretender Zunftmeister vorgeschlagen, Mattias Urban als neuer Kassierer, Alexandra Börtzler als Schriftführerin und Sebastian Zimmer als neuer Brauchtumsbeauftragter.

Aus dem geplanten Generationswechsel wird nun wegen der Verschärfung der Corona-Bestimmungen ab November allerdings vorerst nichts. „Eigentlich sollten jetzt die Jüngeren in die Ämter kommen“, so Peter Grieninger, der für eine weitere fünfjährige Amtsperiode nicht mehr antreten wollte.

Grieninger will Fasnacht noch nicht absagen

Da wegen der völlig unsicheren Corona-Lage noch nicht feststeht, wann die Hauptversammlung nachgeholt werden kann, wird er die Zunft nun doch noch einmal in eine neue Fasnachtssaison führen. Und bislang hofft der Zunftmeister auch, dass es eine Fasnacht 2021 geben wird, zumindest in abgespeckter Form. Grieninger: „Viele Zünfte haben die Fasnet bereits jetzt abgesagt, das wollen wir zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht.“

Fasnacht, so wie die Immendinger sie kennen und lieben, wird es im kommenden Jahr dennoch nicht geben. „Der Zunftball, der Kindernachmittag am Schmutzigen Donnerstag und der sonntägliche Frühschoppen sowie das Narrentreiben in der Donauhalle nach dem Umzug müssen entfallen“, darüber ist sich Peter Grieninger im Klaren.

Vielleicht ein bisschen Straßenfasnet

Vielleicht ließe sich aber doch der eine oder andere Fasnachtsbrauch draußen realisieren. „Das Antrommeln mit den Kindern müsste man eben vom Rathausinnenhof vors Schloss verlegen“, so der Zunftmeister. Die Straßenfasnet könne bei einer günstigeren Corona-Situation vielleicht „in irgendeiner Form“ doch noch stattfinden, hofft er. Als nächste Freiluft-Veranstaltung der Zunft stünde am 6. Januar das Häsabstauben am Narrenbrunnen an, mit dem die Fasnacht im neuen Jahr traditionell eröffnet wird.