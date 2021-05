Der Kreis Tuttlingen hat am Mittwoch 48 positive Corona-Fälle verzeichnet, darunter zwei aus Immendingen. In Immendingen sind derzeit 13 Menschen akut an Corona erkrankt, in Geisingen sind es acht, im Kreisgebiet werden 378 aktuelle Fälle gezählt. 16 Covid-19-Patienten befinden sich im Klinikum, vier dieser Personen befinden sich auf der Intensivstation und werden beatmet. In den Pflegeheimen und Rehaeinrichtungen sind derzeit sieben Mitarbeiter infiziert. Eine 55 Jahre alte Person ist mit oder an Corona gestorben. Die Zahl der Todesfälle beträgt nun 140. Der Inzidenzwert lag am Mittwoch bei 124.