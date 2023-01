Mehr als ein Vierteljahrhundert lang haben sie führende Positionen an der Spitze der Feuerwehr Immendingen eingenommen. Nun sind Andreas Heitzmann und Ehrenfried Weckerle zum Ende ihrer Amtszeiten vom Gemeinderat zu Ehrenkommandanten ernannt worden. Die besondere Auszeichnung wurde den verdienten Feuerwehrmännern bei der Gemeinderatssitzung am Montag einstimmig zuerkannt. In welcher Form die Verleihung der Ehrenkommandantenwürde erfolgt, muss laut Bürgermeister Manuel Stärk noch entschieden werden.

Leitungsaufgaben begannen 1997

Sowohl Heitzmann als auch Weckerle haben ihre leitenden Aufgaben in der freiwilligen Feuerwehr 1997 als Abteilungskommandanten begonnen. Als Immendinger Abteilungskommandant war Heitzmann kraft Amtes auch gleichzeitig Stellvertreter des Gesamtkommandanten. In diese Rolle schlüpfte er dann 2005 selbst und übte sie bis zur Jahreshauptversammlung Mitte Januar in Hattingen aus. Schon lange vor diesem Zeitpunkt hatte Gesamtkommandant Heitzmann seinen Rückzug angekündigt.

Weckerle startete vor gut 25 Jahren als Abteilungskommandant in Mauenheim. Von diesem Posten war er seither nicht mehr wegzudenken, wollte aber bei der jüngsten Hauptversammlung ebenfalls nicht mehr für eine weitere Amtszeit antreten. Für beide langjährigen Führungskräfte schlug der neue Gesamtkommandant Manuel Butschle im Feuerwehr-Gesamtausschuss die Ernennung zu Ehrenkommandanten vor, was hohe Zustimmung fand.

Die offizielle Entscheidung traf nun am Montag der Gemeinderat. „Sie haben ihre Führungsaufgaben in all den zurückliegenden Jahren im Sinne des Nächsten ausgeübt und mit viel Geschick und Umsicht die nicht immer einfachen und inzwischen umfangreicher gewordenen Tätigkeiten ausgeübt“, beschrieb Hauptamtsleiter Mark Löffler den Einsatz von Andreas Heitzmann und Ehrenfried Weckerle. Ihr Mitwirken im Feuerwehr-Gesamtausschuss sei weitsichtig und kooperativ gewesen und immer auf die Belange der Gesamtwehr der Gemeinde ausgerichtet.

Weitere Wahlen

„Es ist guter Brauch, Feuerwehrmännern, die so viele Jahre an vorderster Front Dienst getan haben, eine solche Ehrung zukommen zu lassen“, betonte auch Bürgermeister Manuel Stärk bei der Gemeinderatssitzung. Das Gremium stimmte dem Vorschlag der Verwaltung einhellig zu. Zu klären sei jetzt noch die Frage, in welchem Rahmen die Auszeichnungen an Heitzmann und Weckerle vergeben werden, so Stärk weiter. Die Übergabe solle jedenfalls im Beisein des Gemeinderats erfolgen.

Der Gesamtfeuerwehr Immendingen gehören derzeit insgesamt 111 Aktive und drei Frauen an. Seit der Auflösung der Abteilung Hintschingen und der Vereinigung der Abteilungen Immendingen und Zimmern hat die Wehr der Gesamtgemeinde noch vier Abteilungen und zwar Immendingen, Hattingen, Ippingen und Mauenheim. Weitere Feuerwehrangehörige stellen die Jugendfeuerwehr mit 15 Mitgliedern und die Altersmannschaft mit 32 Mitgliedern.