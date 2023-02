Die Landfrauen starteten damit nach der langen Zwangspause endlich wieder in die närrische Zeit. Dabei ging es intergalaktisch zu. Die voll besetzte Lindenberghalle verwandelte sich bei der Landfrauenfasnet in ein buntes, glitzerndes und leuchtendes Universum.

Auf dem neuen Ippinger Spaceport Dietrain mit ganz vielen flackernden Straßenleuchten landete die allererste Rakete. An Bord war Astronaut Willibald alias Barbara Zeller, der seinen neuen Freund Lars vom Mars alias Regina Koßbiel mitbrachte. Dieser hatte sich bei einem Zwischenstopp auf dem Mars in der Rakete versteckt. Mit viel Witz und Humor führten beide durch das Programm.

Lars konnte dann erleben, wie es auf der Erde zugeht, denn auf dem Mars ist alles andersrum: Dort wird man im Laufe der Jahre immer jünger – und wenn man isst, wird man dünner. Er lernte, was Musik ist, und auch DJ Ötzi stattete dem Abend einen Besuch ab.

Von Ippingen aus starteten mit einer Rakete zwei Blondinen Richtung Mond, sie mussten jedoch umkehren, da sie vergessen hatten, die Kaffeemaschine auszuschalten. Zur Freude aller legten noch rassige Marsweibchen einen flotten Tanz aus Parkett. Sie brachten zudem etliche Missgeschicke einiger Landfrauen ans Licht.

Mit aufwendigen Inszenierungen ging es weiter. Bunte Lichtgestalten flogen auf Richtung Burähus daher, bogen an der Fünffachkreuzung ab und schwebten mit ihrem Lichtertanz über die Bühne. So war viel los am Ippinger Nachthimmel – auch das Raumschiff Surprise mit seinem gelben Space Taxi flog über den Ort hinweg.