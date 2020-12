von Jutta Freudig

Angesichts der weiter auf einem hohen Niveau befindlichen Infiziertenzahlen und Inzidenz-Werten von über 200 erweitert der Landkreis Tuttlingen ab Samstag seine Corona-Maßnahmen und passt seine seit einer Woche gültige Allgemeinverfügung der Landesverordnung an.

Nachdem erkennbar sei, dass „gut gemeinte milde Maßnahmen“ wenig geholfen hätten, müsse sich die Bevölkerung auf strengere Vorgaben einrichten, kündigte Landrat Stefan Bär am Freitag an. Er geht davon aus, dass auch das Land wegen der explodierenden Zahlen Verschärfungen einführt, die womöglich wieder einen totalen Lockdown bringen.

Schwerpunkt in Pflegeheimen

57 neue Corona-Fälle in 16 der 35 Kreisgemeinden, 370 noch Infizierte, 2514 Gesamtfälle, eine Inzidenz von 203,6 mit Steigerung auf 221,9 am Samstag sowie 58 Verstorbene – das waren die aktuellen Zahlen, die Bär am Freitagmittag vorlegte. Der Höchstwert des wöchentlichen Zuwachses an Neuinfizierten wurde mit 376 in der letzten Novemberwoche erreicht, die Höchstzahl der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen mit elf bzw. zwölf vorerst in den letzten beiden Wochen.

Als Schwerpunkte lassen sich bei sonst diffusen Anlässen weiter die Pflegeheime ausmachen, denen derzeit 138 positive Fälle zugeordnet werden müssen, davon 56 Mitarbeiter und 82 Bewohner. Damit sind sechs Prozent der 1330 stationären Pflegeheim-Bewohner von der Krankheit betroffen. Von den 58 Todesfällen im Kreis stammt die Hälfte aus Pflegeeinrichtungen. Die geltenden Besuchs-Beschränkungen auf einen Besucher pro Bewohner und Tag hält Bär für berechtigt.

21 Corona-Patienten in der Klinik

In der Kreisklinik werden derzeit 21 Corona-Patienten behandelt, davon drei intensiv, nachdem es diese Woche schon fünf waren. Da saisonale Belastungen wie etwa durch Schlaganfälle oder Herzinfarkte hinzukommen, sieht der Landrat die aktuelle Situation als „nicht nur besorgniserregend, sondern kritisch“ an. Was die Schulen angeht, so nannte er 18 erkrankte Schüler, zwei Lehrer und acht in Quarantäne befindliche Klassen. Stefan Bär befürwortete die Einführung des Wechselunterrichts.

Im Gesundheitsamt arbeiten derzeit rund hundert Personen an Kontaktnachverfolgungen oder in Beratungsgesprächen, darunter zehn Bundeswehrsoldaten. Das Fazit des Landrats zu der aktuellen Situation: „Es ist keine Entspannung in Sicht, die Zahlen sind auf hohem Niveau stabil und wir müssen da herunter.“

Dazu beitragen sollen folgende, über die bisherige Kreisverfügung hinausgehende Maßnahmen, die vorerst von Samstag bis 20. Dezember gelten: Eine nächtliche Ausgangssperre von 21 und 5 Uhr (abgesehen Arbeitsweg, Arztbesuche, Begleitung Unterstützungsbedürftiger, Minderjähriger oder Haustiere), Kontaktverbot für mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten, Verbot von Sonderaktionen im Einzelhandel, von Schul-, Individual- und Freizeitsport, (ausgenommen Skilanglauf), kein Alkohol oder Bewirtung im Freien. Sollte das Land für Corona-Hotspots, zu denen der Kreis Tuttlingen zählt, weitergehende Verordnungen erlassen, so gelten sie kreisweit ebenfalls.