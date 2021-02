von Franz Dreyer

Im Jahr 2010 gegründet, hat es sich der Verein zur Aufgabe gemacht, das kulturelle Leben in Immendingen zu bereichern durch Ausstellungen, Konzerte, jahreszeitliche Feste und informative Wanderungen. All diese Vorhaben mussten in den vergangenen Monaten wegen des Virus ausfallen. Zudem gehört es zum Vereinsziel, Kultur- und Naturdenkmale in der Region zu erhalten.

Da nicht absehbar ist, wann Veranstaltungen und Begegnungen wieder möglich sein werden, hat der Vorstand, damit der Kontakt nicht abbricht, beschlossen, in unregelmäßigen Abständen über seine Homepage aus der Immendinger Geschichte zu berichten. Ein erster Beitrag ist bereits online.

Ausbleibende Veranstaltungen bedeuten für den Verein finanzielle Einbußen

Das Programm für das laufende Jahr sieht unter anderem eine geologische Exkursion, Veranstaltungen zum Tag des offenen Denkmals und das Herbstfest vor. „Die Termine haben wir bewusst in Richtung zweite Jahreshälfte gelegt“, informiert Vorsitzender Gerhard Glinka.

Die Mitglieder werden in einem Rundschreiben informiert, sobald Veranstaltungen wieder möglich sind. Ausbleibende Veranstaltungen bedeuten für den Verein finanzielle Einbußen. Als Glinka in der Presse über ein Unterstützungsprogramm des Landes für Vereine las, fragte er beim Wirtschaftsministerium an, ob auch für den Immendinger Verein eine Unterstützung möglich sein könne. Ob das klappt, ist aber noch unklar.

Informationen im Internet:

http://www.inkge-immendingen.de