Franz Dreyer

Der nun seit Monaten andauernde Corona–Lockdown hat für den Schützenverein gleich in zweifacher Hinsicht negative Auswirkungen. Es müssen nicht nur die Vereinsaktivitäten, insbesondere der Betrieb auf der Schießanlage, ruhen. Hinzu kommt, dass dem Verein wichtige Einnahmequellen weggebrochen sind. „Das Königsschießen und die nachfolgende Königsfeier bildeten unsere letzten wesentlichen Veranstaltungen. Alsbald kam Corona und die Schießbahnen mussten geschlossen werden“, berichtet Vorsitzender Raphael Thevenard, der seit zwei Jahren den Verein führt.

Nach der Zwangspause durch die erste Corona-Welle konnte Ende September mit einem Hygienekonzept der Schießbetrieb zwar wieder aufgenommen werden. Doch alsbald kam wie für die Vereine allgemein wieder das Aus, das bis heute anhält. Um in Form bleiben zu können, ist die fehlende Trainingsmöglichkeit für die Schützen sehr betrüblich. Inzwischen waren sogar Austritte aus dem Verein zu verzeichnen. Nach wie vor steht ein neuer Termin für die anstehende Jahreshauptversammlung nicht fest. Inzwischen gibt es zwar etwas Licht am Ende des Tunnels. „Die Schießanlagen könnten wir wieder öffnen. Wir möchten jedoch etwas zuwarten, bis die Auflagen noch mehr zurückgehen“, so der Vorsitzende.

Neuer Wirt musste gleich wieder schließen

Der Verein leidet aber nicht nur unter den fehlenden Übungsmöglichkeiten. Beachtlich sind die durch die ausgefallenen Veranstaltungen und den im Schützenhaus nicht möglichen Gaststättenbetrieb eingetretenen Einnahmenverluste. Hoffnungsvoll hat Joseppe Ardizio die Gaststätte im Oktober übernommen. Doch schon nach wenigen Tagen musste er seine Aktivitäten einstellen. Seitdem ist das Schützenhaus geschlossen. Der Gastwirt bietet unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen zwar Menüs als Abhol- und Lieferservice an. Doch dies ist kaum mehr als ein Tropfen auf den sprichwörtlichen heißen Stein. Er hofft in etwa zwei Wochen das Lokal täglich ab 16 Uhr außer montags wieder öffnen zu können. Die Sportschützen würden sich freuen, bald wieder „ Gut Schuss“ wünschen und nach der langen Zeit in gemütlicher Runde in der Gaststätte Kontakte pflegen zu können.