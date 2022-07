von Jutta Freudig

Erstmals sind am Schulverbund Reischachschule Immendingen zugleich vier Klassen in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet worden. Bei einer dreistündigen Entlassfeier in der Donauhalle freuten sich 32 Werkrealschüler und 35 Realschüler über ihren Schulabschluss, nachdem sämtliche Absolventen der je zwei Klassen ihre Prüfungen bestanden hatten. Für die zwölf Schüler mit den besten Noten gab es Preise. Schulbeste mit dem Traumschnitt von 1,0 war Jasmin Birk aus Kirchen-Hausen.

Zu Beginn der Feier, an auch die Familien der Entlassschüler teilnahmen, hieß Nadjia Amiri zusammen mit Rektorin Gabrijela Šulc die Gäste willkommen, unter ihnen Bürgermeister Manuel Stärk, die ehemalige Rektorin Monika Kienzle, Gemeinderäte und die Schulleiter der Immendinger Schulen.

Arbeit hat sich gelohnt

Namens der Gemeinde Immendingen als Schulträger gratulierte Bürgermeister Manuel Stärk den Absolventen zu ihrem Erfolg. Weder Schüler noch Lehrer hätten sich durch die beiden Corona-Jahre beeinträchtigen lassen. „Die guten Prüfungsergebnisse zeigen, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, so Stärk. Die Eltern könnten stolz auf ihre Kinder sein. Wenn diese jetzt ihrer Schule den Rücken kehrten, so hoffe er, „dass sie von der Reischachschule mehr mitnehmen, als nur ein Blatt Papier mit Zahlen darauf.“

Für den Elternbeirat gab die stellvertretende Vorsitzende Silke Schuler den Jugendlichen gute Wünsche mit auf den Weg. Danach wurden – moderiert durch Sharon Ngatia und Berkay Ceylan – die Schüler aller vier Klassen in Einzelblöcken verabschiedet. Diese Programmblöcke bestanden aus der jeweiligen Ausgabe der Zeugnisse durch Rektorin Šulc und die Klassenlehrer Janina Heizler (9c, 17 Schüler), Christian Kern (10a, 18 Schüler) Mona Stiefel (9d, 15 Schüler) und René Kraus (10b, 17 Schüler), aus Dankesworten der jeweiligen Klassen sowie aus Fotoimpressionen.

Abschlussfeier Mit einem kleinen Programm wurde die Abschlussfeier der Reischachschule für zwei Werkrealschulklassen und zwei Realschulklassen in der Immendinger Donauhalle umrahmt. Zu Beginn zeigten die Schüler der Klasse 10b der Realschule einen Tanz in ihrer festlichen Kleidung. Am Ende präsentierten die Lehrer Andreas Lutsch, Marcus Schupp und Martin Häring in einer eigenen Darbietung den Song „Angels“ von Robbie Williams. Die Klassen neun der Realschule servierten am Ende der Feier Getränke und Snacks für die Gäste. (feu)

Die Preise

Folgende Abschlussschüler an der Werkrealschule Immendingen erhielten Preise: Klasse 9c: Nadjia Amiri aus Immendingen (Notendurchschnitt 1,4) und Sofya Lima de Sousa aus Geisingen (1,5); Klasse 9d: Melissa Gezer aus Immendingen (1,8). Mit einem Lob ausgezeichnet wurden folgende Werkrealschüler: Klasse 9c: Jana Beni, Antonia Feil, Sören Heyse und Florian Winkler; Klasse 9b: Alexander Probst, Leonita Ramaj, Natalie Rücker und Chantal Stumm.

Die Preisträger

Die Preisträger der Realschulklassen waren: Klasse 10a: Bianca Bausch aus Ippingen (Notendurchschnitt 1,7), Jasmin Dörflinger aus Ippingen (1,5), Jonas Stepani aus Gutmadingen (1,5) Luis Weber aus Gutmadingen (1,6); Klasse 10b: Jasmin Birk aus Kirchen-Hausen (1,0), Jule Fromm aus Geisingen (1,4), Vivien Lizurek aus Immendingen (1,4), Karol Rozak aus Geisingen (1,4) und Mia Schultz aus Zimmern (1,4). Ein Lob ging an folgende Realschüler: 10a: Kim Baum, Sarah Dannegger, Nele Kunert, Johannes Preis, Hannes Tscherter; 10b: Lea Averhage, Denis Berisha, Arziana Bytyqi und Hannes Lehmann.