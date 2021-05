von Jutta Freudig

Nach dem vergangenen Jahr müssen die Immendinger Konfirmanden und ihre Familien erneut auf den festlichen gemeinsamen Gottesdienst in der Versöhnungskirche verzichten. Dieser hat sonst stets im Mai stattgefunden. Voraussichtlich wird es nun Corona-konforme Feiern am Wochenende des 10. und 11. Juli geben.

Noch unklar, wie Gottesdienste ablaufen

Noch steht nicht definitiv fest, ob es sich dabei wie schon im Vorjahr um Einzelkonfirmationen handeln wird oder ob eventuell zwei Gottesdienste im Freien abgehalten werden. Dann jeweils mit einem Teil der zehn Jugendlichen des Konfirmanden-Jahrgangs 2021. Laut Informationen der evangelischen Kirchengemeinde werden diesen Sommer folgende Jugendlichen konfirmiert: Tim Burkath, Evelyn Hanke, Sören Heyse, Marei Hofstetter, Jeff Hötzel, Patricia Kuolt, Davis Leikam, Sophie-Kathrin Manger, Sofie Schönhof und Chantal Stumm.

Da Personenbegrenzungen, Abstandsregeln und Hygienekonzepte einen großen gemeinsamen Konfirmations-Gottesdienst unmöglich machen, wie dieser bis 2019 immer im Mai begangen wurde, werden die Feiern ein weiteres Mal verschoben.

Einzelkonfirmationen werden gut angenommen

Die evangelische Pfarrerin Silke Bauer-Gerold erläuterte, dass nun am Samstag, 10. Juli, ab 10.30 Uhr sechs der zehn jungen Leute konfirmiert werden sollen und am Sonntag, 11. Juli, die übrigen vier. Dabei bestehe wieder die Möglichkeit, dass es Einzelkonfirmationen für jeden Jugendlichen mit seiner Familie gibt. Dies wurde schon im vergangenen Jahr so gehandhabt, als eine Lösung gefunden werden musste. Silke Bauer-Gerold sagt: „In jeder der Feiern erhält der jeweilige Konfirmand seinen Segensspruch, kann sich seinen Psalm und das von der Band gespielte Lieblingslied aussuchen.“ Diese Form finde bei einigen der Familien guten Zuspruch und sei eine Alternative, damit die Konfirmation dennoch im kleine Kreis gefeiert werden kann.

Pfarrerin Silke Bauer-Gerold wird in diesem Jahr zehn Jugendliche konfirmieren. In welcher Form die Konfirmationsgottesdienste abgehalten werden, steht noch nicht definitiv fest. | Bild: Jutta Freudig

Möglicherweise Gottesdienste im Freien

Die Pfarrerin zieht bei gutem Wetter aber auch zwei Gottesdienste im Freien, jeweils am Samstag und Sonntag, für die entsprechende Konfirmandengruppe in Betracht. Dass draußen eine niedrigere Ansteckungsgefahr besteht, ist mittlerweile erwiesen. Ähnlich den Familiengottesdiensten könnte man diese Gottesdienste dann unter Einhaltung der Corona-Vorgaben mit einer größeren Anzahl von Personen feiern als in der Kirche. Eine Entscheidung dazu soll laut Silke Bauer-Gerold noch getroffen werden.