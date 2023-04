Nach dreijähriger coronabedingter Pause sind die 16. Immendinger Gartentage auf dem Betriebsgelände der Firma Stark im Gewerbepark am Wochenende des 22./23. April wieder die bekannte Anlaufstelle für Gartenliebhaber aus der gesamten Region. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt am Samstag von 8 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Über 20 Aussteller aus der Garten- und Landschaftsbaubranche informieren über die Neuigkeiten und Möglichketen für das Wohnumfeld im Freien. Neben Garten- und Landschaftsbauern sind auch Gärtnereibetriebe unter den Ausstellern. Vertreten sind zudem Hersteller von Betonwaren, Regenwassernutzungen und chemischen Baustoffen. Als robuste und pflegeleichte Alternative zu Naturstein und Beton werden keramische Feinsteinzeug-Terrassenplatten für die Anwendung auf der Terrasse und im Außenbereich präsentiert.

Der Verband der Garten- und Landschaftsbauer führt mit seinen Auszubildenden während der Gartentage das Projekt „Der Entstehende Garten“ durch, bei dem die Besucher den GaLa-Bau-Azubis über die Schulter schauen und miterleben können, wie ein Garten wächst. Dabei erhalten Interessierte auch Infos zum Ausbildungsberuf des Garten- und Landschaftsbauers.

Mit den 16. Immendinger Gartentagen feiert die Firma Wilhelm Stark zugleich ihr 90-jähriges Bestehen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenso gesorgt wie mit einem kleinen Programm für die Kinder. Am Sonntag gibt der Musikverein Zimmern ab 11 Uhr ein Frühschoppenkonzert. Als weitere Highlights des Rahmenprogramms stellt eine Gruppe von Bonsai-Züchtern ihr Hobby vor und bietet eine kleine Einführung rund um die „Gartenkunst en miniature“. Die Imker-Vereinigung Immendingen präsentiert die Welt der Bienen und der Verband Wohneigentum informiert über seine Leistungen für seine Mitglieder. Für die jüngeren Gäste gibt es neben Kinderschminken im Gartenhaus „Zum alten Bahnschuppen“ mehrere Vorstellungen der Villinger Puppenbühne, und zwar ab 12 Uhr zu jeder vollen Stunde bis einschließlich 16 Uhr. Mit seinen Weinproben bietet der ZG Raiffeisen Markt Donaueschingen einen Streifzug durch die badischen Wein- und Winzergegenden

Am 23. April findet in Immendingen ein verkaufsoffener Sonntag statt. So haben auch andere Immendinger Betriebe für Besucher geöffnet. Die Immendinger Niederlassung der Firma Stark ist das Kompetenz-Zentrum für Natursteine. Vom umfangreichen Naturstein-Lager in Immendingen erfolgt die schnelle Versorgung der Kunden und aller weiteren Stark-Niederlassungen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Bau-Fachmarkt bietet ein feines Sortiment an Werkzeugen, Maschinen, Farben und vielem Bauzubehör. Mit Bernhard Stärk, Karin Weniger, David Rieger, Rudolf Weh, Patrick Eisele, Thomas Adler und Viktor Leikam steht für die Kunden ein kompetentes Team zur Verfügung.

Ganz neu ist die Beton2go-Betontankstelle, ein sogenanntes Kompakt-Betonwerk. Damit bietet Stark Profi- und Privatkunden fertig gemischten Frischbeton und das auch in kleinen Mengen, ab 0,25 Kubikmeter zur Anwendung im Garten- und Landschaftsbau (ohne Prüfzeugnis) an. Weitere Infos gibt es unter www.beton2go-immendingen.de. Zusammen mit regionalen Unternehmen hat Stark eine großflächige Garten- und Landschaftsbau-Ausstellung erstellt, die auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet ist und auch für Radfahrer durch die Lage am Donau-Radweg ein beliebtes Ziel ist.