von Jutta Freudig

Es war eine lange Pause, aber jetzt dürfen sie wieder üben: Die Abteilung Immendingen, eine von insgesamt vier in der Gesamtfeuerwehr der Gemeinde, hat ihre Proben nach den Restriktionen durch Corona wieder aufgenommen. Immer noch wirken sich die gesetzlichen Einschränkungen aber auf die Probenarbeit aus, denn die Feuerwehr Immendingen darf nur in drei getrennten Gruppen ihre Übungseinsätze absolvieren.

„Normalerweise beginnen wir mit unseren Proben im März“, erklärt der Immendinger Abteilungskommandant Winfried Heitzmann. Weil nun aber genau zu diesem Zeitpunkt die ersten Corona-Warnungen herausgingen, konnten die Floriansjünger zunächst nicht zu den gewohnten Proben am Montag antreten. Inzwischen habe er mit dem Tuttlinger Kreisbrandmeister Andreas Narr gesprochen und von dort grünes Licht bekommen, so Heitzmann.

Drei Gruppen mit jeweils höchstens elf Feuerwehrleuten

„Wir können allerdings nicht gemeinsam proben, denn derzeit ist unsere Abteilung mit 43 Feuerwehrmännern und -frauen so groß wie bisher noch nie“, erklärt der Abteilungskommandant. Geübt wird nun in drei Gruppen zu je rund neun Männern und Frauen, manchmal sind es auch zehn, elf Wehrleute. Das orientiert sich teilweise an der Schichtarbeit von Mitgliedern.

Die Abteilung Immendingen der Freiwilligen Feuerwehr probt hier die Wasserentnahme mit einer Saugleitung aus einem offenen Gewässer. Nach der Corona-Pause dürfen die Wehrleute jetzt wieder in kleinen Gruppen zu Proben antreten. | Bild: Feuerwehr Immendingen

Laut Heitzmann galten bei den ersten Proben nach Corona drei verschiedene Übungsannahmen: Eine der Gruppen probte einen Löschangriff bei einem Brand. Ein weiteres Feuerwehrteam übte die technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall. Schließlich nutzte eine dritte Gruppe das Wechselladerfahrzeug der Immendinger Feuerwehr, um ebenfalls eine technische Hilfeleistung zu proben. Heitzmann: „Wir treffen uns immer montags um 19.15 Uhr.“

Bald ist schon wieder Sommerpause

Dafür, dass es die ersten Proben des Jahres 2020 waren, bleibt den Feuerwehrleuten nicht mehr viel Zeit, bis sie bereits wieder in die Sommerpause gehen. Aktuell stehen nur noch zwei Probenabende auf dem Plan, bevor die Sommerferien beginnen. Erst danach werden die Immendinger Feuerwehrleute wieder an den Montagen mit ihren Übungen aktiv sein.