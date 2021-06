von Jutta Freudig

Warmes Wetter, langsam sinkende Inzidenzwerte und neue touristische Angebote sorgen für den lang erwarteten Beginn der Fremdenverkehrssaison 2021 in Immendingen. Die Gemeinde lockt nicht nur mit ihren Sehenswürdigkeiten wie Donauversickerung, Vulkankrater und Fossilfundstätte Höwenegg, den Schlössern, den beiden Donauuferparks und dem Premiumwanderweg.

Im Bereich Tourismus wurde in der letzten Zeit auch einiges unternommen, um den Donauort attraktiver zu gestalten und die Touristen besser zu informieren. Weiter vorangekommen ist man auch mit der Planung eines Infopoints an der Donau.

Gastronomen reagieren unterschiedlich auf erste Öffnungsmöglichkeiten

„Ich bin froh, dass wir im Landkreis Tuttlingen mit dem Inzidenzwert jetzt auch unter 100 gekommen sind und es so erste Öffnungsschritte und Lockerungen gibt“, erklärte Bürgermeister Manuel Stärk hinsichtlich der Erleichterungen in Sachen Corona-Restriktionen. Er freue sich auch für die Gastronomie in der Gemeinde.

Eine Unterführung, die auf Höhe des Flusses die beiden Donauuferparks verbindet, ist eines der jüngsten von der Gemeinde Immendingen realisierten Bauwerke im Uferbereich. Besucher halten sich bei schönem Wetter gern direkt am Wasser auf. Bild: Jutta Freudig | Bild: Jutta Freudig

Die Gastronomen gingen unterschiedlich auf die ersten, durch eine Allgemeinverfügung des Landkreises vorgegebenen Öffnungsmöglichkeiten ein. Nur einige öffneten gleich am Feiertag, vor allem zur Außenbewirtung. Nina‘s Essart, der bei Einheimischen und Touristen beliebte Kiosk des Rastplatzes Donauversickerung, ändert sein bisheriges Vorgehen dagegen nicht.

Von dort hieß es, dass es trotz der inzidenzbedingten Lockerungen beim To-Go-Betrieb und der eingeschränkten Öffnung an Werktagen bleibe, da die politische Lage keine vernünftige Planung zulasse und ein ständiges Umstellen der Abläufe weder personell noch logistisch zu bewerkstelligen sei. Der Radlerzeltplatz sei mit Beschränkungen nutzbar.

Touristiker setzen aufs Naturerlebnis

Die Wander-, Rast- und Spielanlage an der Donauversickerung ist einer der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte. Hier beginnt und endet der 13 Kilometer lange Premiumwanderweg entlang der Donauversickerung in Richtung Hegau und Höwenegg. Zwölf weitere Wanderungen beschreibt die 60-seitige Wanderbroschüre der Gemeinde, die demnächst erscheint.

Direkt erlebbar ist seit Bestehen der beiden Donauuferparks Europas zweitlängster Fluss. Ergänzt wurden die mit Wegen, Stegen, Brücken, Vogelbeobachtungswand, Spielplätzen und Uferstufen ausgestatteten Parks durch die seit Ende 2018 bestehende Unterführung unter der Bahn- und Güterbahnhofstraßenbrücke.

Donauversinkung neu in Szene gesetzt

Ebenso hat man 2020 die Hauptversinkungsstelle der Donau neu Szene gesetzt und zugänglich gemacht, sie mit einem kleinen Rastplatz und einem Busparkplatz aufgerüstet.

Eines der nächsten Projekte wird ein Infopoint an der Donau sein, an dem sich Touristen mit Hilfe modernster Technik über die Naturphänomene informieren können. Das 164.000-Euro-Projekt der Donaubergland Tourismus Gesellschaft und der Gemeinde ist im Planungsstadium. Bereits eingerichtet wurden Infotafeln im Rathausinnenhof zu Donauversickerung, Höwenegg und das Obere Schloss.