von Jutta Freudig

Nach mehreren Neuansiedlungen im Gewerbegebiet „Donau-Hegau“ gegenüber Daimler ist nun im Gewerbepark „ImPuls“ an der Donau der Neubau eines weiteren Unternehmens geplant. Der Betrieb Fenstol e. K. wird an der Güterbahnhofstraße eine große Lager- und Ausstellungshalle mit Büro bauen.

Der Immendinger Gemeinderat befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Bauantrag für das Gewerbeprojekt. In der neuen Halle sollen keine Fenster hergestellt, vielmehr lediglich montiert werden, hieß es bei der Beratung des Antrags.

Sieben Meter hohes Hallengebäude

Vorgesehen ist ein 40 auf elf Meter großes und knapp sieben Meter hohes, eingeschossiges Hallengebäude. Ein Teil davon wird auf 30 mal 9,50 Meter als Lager- und Fahrzeughalle genutzt. Daran schließt sich ein quadratischer, neun Meter langer und breiter Bürotrakt an, der zweigeschossig wird und in dem sich auch die Ausstellung sowie ein Beratungsraum befinden.

Das Gebäude entsteht auf der momentan freien Fläche parallel zur Güterbahnhofstraße und an der Einmündung der Straße Im Gewerbepark. Nächster Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist die Firma Stark Baustoffe.

„In der neuen Betriebsstätte sind zwei Arbeitsplätze vorgesehen“, informierte Ortsbaumeister Martin Kohler den Gemeinderat. Die Betriebszeiten beschränken sich auf den Tag. Anhand der ausgewiesenen Parkplätze und Flächen sei eine Erweiterung des Personals möglich, erklärte Kohler.

Keine Fertigung, sondern Montage

Auf eine Anfrage von Gemeinderat Peter Glökler sagte Kohler, dass es sich bei dem Bauherrn um einen Fensterbaubetrieb handle. Die Fenster würden nicht selbst gefertigt, sondern lediglich montiert.

Ippingens Ortsvorsteher Christian Butschle sagte, dass das große, neue Gebäude sich recht nah an der Straßenkreuzung befinden werde. Bürgermeister Manuel Stärk sieht die Verkehrssicherheit aber dennoch nicht beeinträchtigt. Der Gemeinderat befürwortete den Bauantrag. Das Unternehme Fenstol hat bereits jetzt seinen Sitz in Immendingen, und zwar an der Donaustraße.