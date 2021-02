von Jutta Freudig

Im Coronajahr 2020 haben Immendinger Elternpaare mehr Kinder bekommen, als es im Vorjahr der Fall war. Das Standesamt Immendingen registrierte insgesamt 80 Geburten. Bei den Eheschließungen und den Sterbefällen ging der Trend nach unten, wie die aktuellen Zahlen belegen. In der Donaugemeinde lebten zum Jahreswechsel 6505 Einwohner.

Die 80 neuen Immendinger Jungbürger, die beim Standesamt gezählt wurden, bilden einen neuen Rekord, denn schon 2019 war es mit 74 eine hohe Geburtenrate. 43 der Neugeborenen des Jahres 2020 waren Jungen, 37 Mädchen. Den im Kernort Immendingen lebenden Eltern wurden 19 Jungen und 17 Mädchen geboren. In Hattingen waren es acht Jungen und vier Mädchen, in Hintschingen zwei Jungen und ein Mädchen. Ippinger bekamen im zurückliegenden Jahr keine Kinder. In Mauenheim gab es drei Mädchen und keine Jungen, in Zimmern 14 Jungen und zwölf Mädchen.

42 Paare haben geheiratet

42 Mal schlossen Paare vor dem Immendinger Standesamt 2020 den Bund der Ehe und ließen sich dabei nicht von den coronabedingten Einschränkungen abhalten. Dennoch liegt diese Zahl deutlich unter derjenigen von 2019, denn damals gaben sich 59 Paare in Immendingen das Ja-Wort. 45 Immendinger Bürger sind 2020 gestorben.

Das sind weniger Sterbefälle als im vorausgegangenen Jahr, als 51 Menschen in Immendingen und den Ortsteilen starben. 14 der Sterbefälle hat das Standesamt Immendingen beurkundet, 31 Fälle die Standesämter, in deren Zuständigkeitsbereich die Bürger verstorben sind.

Zum Jahreswechsel 2020/21 lebten in der Kerngemeinde Immendingen 3039 Einwohner. In Hattingen waren es 798, in Hintschingen 236, in Ippingen 433, in Mauenheim 492 und im größten der Ortsteile, in Zimmern waren es 1507 Bürger.