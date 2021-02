von Jutta Freudig

dEine Flut von Briefwahlanträgen hat den Bürgerservice im Immendinger Rathaus bereits in der ersten Woche nach dem Versenden der Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am Sonntag, 14. März, erreicht. Bei 4298 Wahlberechtigten in der Gesamtgemeinde waren es nach Informationen von Hauptamtsleiter Mark Löffler nach wenigen Tagen über 600 Wähler, die ihre Stimme per Brief abgeben wollen.

Unterlagen müssen beantragt werden

Anders als bei der ebenfalls unter Corona-Bedingungen abgehaltenen Bürgermeisterwahl im Juli 2020 erhielten die Wahlberechtigten die Briefwahlunterlagen nicht direkt zugestellt, sondern müssen sie eigens beantragen. Erwartungsgemäß ist das Interesse groß und der Bürgerservice derzeit mit dem Verschicken beschäftigt.

Für Mark Löffler ist es das erste Mal, dass er im Immendinger Rathaus eine Wahl organisiert. „Im Hauptamt bündeln sich die Wahlvorbereitungen“, sagt der Nachfolger des ehemaligen Hauptamtsleiters und heutigen Bürgermeisters Manuel Stärk. Löffler ist erst seit Januar im Amt und die Landtagswahl war eine der ersten Aufgaben, die er in Angriff nahm. Sie ist trotz der Erfahrungen der Gemeinde mit einer durch Corona eingeschränkten Wahl eine Herausforderung.

„Seit 15. Februar gilt bezüglich der Landtagswahl eine neue Corona-Verordnung mit klaren Hygiene-Anforderungen“, so Löffler. Das gilt zum Beispiel für das Tragen von FFP2-Masken oder medizinischen Masken, die maximale Personenzahl in einem Wahllokal, die notwendigen Abstandsregeln, getrennte Ein- und Ausgänge bis hin zum Personal, das sich um den Zutritt kümmert und vor allem um die Desinfektion der Wahlkabinen und die weiteren Hygienemaßnahmen.

Derzeit treffe das Hauptamt die Vorbereitungen für das ausreichende Vorhalten von Mundschutz für die Wahlhelfer – notfalls auch für Wähler, die nicht entsprechend ausgestattet sind – über die notwendigen Desinfektionsmittel bis zur Zusammenstellung der Wahlhelferteams. „Insgesamt 81 Helfer werden in der Kerngemeinde und den Ortsteilen in den Wahllokalen aktiv sein“ so Löffler. Bei der Wahlorganisation wird er von Carina Kehm im eigenen Büro unterstützt, während im Bürgerservice Armend Mamusha, Heike Fritsch und Sandra Jessen die Anlaufstelle in Sachen Wähler und Briefwahl sind.

Fest steht nach Herausgabe der aktuellen Corona-Restriktionen zur Wahl auch, dass sich hinsichtlich der Einteilung der Wahlbezirke in der Gemeinde und der Örtlichkeit der Wahllokale einiges ändern wird für jene, die tatsächlich am Sonntag, 14. März, persönlich zur Wahl gehen. Statt üblicherweise sieben Wahlbezirke, zwei im Kernort und fünf in den Ortsteilen, gibt es dieses Mal nur sechs. Damit aber immerhin wieder mehr als bei der Bürgermeisterwahl 2020 als die Wähler der Gesamtgemeinde nur in der Immendinger Donauhalle ihre Stimme abgeben

Donauhalle ist einziges Wahllokal

Für die beiden zusammengelegten Wahlbezirke im Kernort wird die Donauhalle erneut das einzige Wahllokal sein. In Mauenheim, Ippingen und Hattingen öffnen wieder die Rathäuser als Wahllokale sowie in Hintschingen die Schöntalhalle – eine Regelung noch aus der Vor-Coronazeit.

Anders sieht es in Zimmern, dem zweitgrößten Wahlbezirk ganz Immendingens aus. „Dort ließen sich die Vorgaben aus der Corona-Verordnung nicht einhalten, falls wir wieder das Rathaus als Wahllokal genommen hätten“, so Löffler. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Günter Heizmann habe man sich entschieden, stattdessen den Jugendclub an der Adamsgasse 6 erstmals als Wahllokal auszuweisen, um so höchstmöglichen Schutz für Wahlhelfer und Wähler zu gewährleisten.