von Jutta Freudig

Investitionen in Höhe von insgesamt 7,8 Millionen Euro (darunter der Feuerwehrhausneubau, mehrere Brückenbaumaßnahmen, die Digitalisierung der Schulen und der Breitbandausbau) prägen den Haushaltsplan 2021 der Gemeinde. Die Beratung des Etatentwurfs ist traditionell das zentrale Thema der letzten Ratssitzung des Jahres. Den Investitionen stehen 5,1 Millionen Euro an Zuschüssen und Fördergeldern gegenüber. Die Gesamthaushaltslage der Gemeinde ist allerdings nach wie vor angespannt, nicht zuletzt durch erwartete sinkende Steuereinnahmen und steigende Ausgaben. Beschlossen wurden unter anderem Gebührenanhebungen für Wasser und Abwasser.

Die Eckdaten

Erstmals brachte Manuel Stärk als Bürgermeister gemeinsam mit Kämmerer Patrik Müller einen Etatentwurf in den Gemeinderat ein. Die Eckdaten wurden dem Gremium in einer rund zweistündigen Beratung vorgestellt, wobei in der Diskussion nur wenige Einzelpunkte zur Sprache kamen. Der Etat 2021 wurde erneut nicht mehr nach dem früheren Rechnungswesen, der Kameralistik, geführt, sondern durch die kommunale Doppik ersetzt. Im Entwurf des neuen Haushaltsplans sieht der sogenannte Ergebnishaushalt Erträge von 15,1 Millionen Euro und Aufwendungen von 16 Millionen Euro vor, was eine veranschlagte Unterdeckung von 916.600 Euro erbringt.

Der Ergebnisetat

Wichtige Einnahmen des Ertragshaushalts sind: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3,5 Millionen Euro), Grundsteuern (997.000Euro), Gewerbesteuer (1,4 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen (3,4 Millionen Euro), Vergnügungssteuer (500.000 Euro und der Überschuss des Forstetats (24.000 Euro). Große Ausgabenblöcke sind die Kindergärten (Hattingen 217.100 Euro, Ippingen 121.200 Euro, Donaupark 531.100 Euro, St. Josef 815.600 Euro), die Personalkosten (4,4 Millionen Euro) , die Umlage Gemeindeverwaltungsverband (716.100 Euro), die Gewerbesteuerumlage (144.100 Euro), die Finanzausgleichsumlage an das Land (zwei Millionen Euro) und die Kreisumlage (2,8 Millionen Euro).

Der Finanzetat

Im zweiten Teil des Haushalts, dem Finanzetat, sind die Investitionen enthalten. Die 7,8 Millionen Euro werden unter anderem investiert in: Den Feuerwehrhausneubau (2,7 Millionen Euro), ein neues Löschfahrzeug (400.000 Euro), die Restsanierung der Schlossschule (200.000 Euro), Digitalisierung Schloss- und Reischachschule (125.700 Euro), Erschließung Gebiet Hinterwieden (700.000 Euro), Planung L 225-Brücken (200.000 Euro), Kreisverkehrbau L 225 auf Höhe Daimler (280.000 Euro), Anlage Amtenhauser Bach Nord (365.000 Euro) sowie Breitbandverkabelung (800.000 Euro).

Die Schulden

Da die im Etatentwurf vorgeschlagene Kreditaufnahme von 146700 Euro der Höhe der Tilgung entspricht, entsteht keine Netto-Neuverschuldung. Die liquiden Mittel der Gemeinde (bisher Rücklagen) betragen am Ende des Haushaltsjahres nach einer Entnahme von 3,2 Millionen Euro noch 2,4 Millionen Euro. Der Schuldenstand liegt bei 1,4 Millionen Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 219,88 Euro (ohne Gemeindewasserwerk) entspricht.

Das Fazit

Bürgermeister Stärk räumte ein, dass wegen der schwierigen Finanzlage in Bereichen der Rotstift angesetzt werden musste, die er gern verwirklicht hätte. Den dennoch nötigen „Griff in die Schatulle“ der Rücklagen mit 3,2 Millionen Euro hielt er für vertretbar. „Wir müssen zeigen, dass wir auf dem Gas bleiben“, erklärte Stärk mit Blick auf die 7,8 Millionen Euro Investitionen. Es gelte, Projekte zu verwirklichen, die der Gemeinde neue Zukunftschancen eröffnen.