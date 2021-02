von Jutta Freudig

Immer wenn es um die Festschreibung und Veränderungen der Eigentumsverhältnisse von Immobilien und Flächen geht, ist der Eintrag ins Grundbuch unabdingbar. Gleichzeitig ist dieser Vorgang seit einigen Jahren zentralisiert und entsprechend von Immendingen abgezogen.

In der Gemeindeverwaltung wurde als Ersatz eine Grundbucheinsichtsstelle geschaffen. Die damit verbundenen Aufgaben erledigt ein „Ratschreiber“, der vom Bürgermeister bestimmt wird. Dieser muss Dabei muss mindestens die Befähigung zum mittleren Verwaltungs- oder Justizdienst haben. Der neue Hauptamtsleiter Mark Löffler besitzt diese die fachliche Qualifikation, sodass er nun mit dieser Aufgabe betraut wurde.

Vor seiner Wahl zum Immendinger Bürgermeister hatte Stärk selbst als Hauptamtsleiter ebenfalls diese Funktion. „Früher hat der Gemeinderat darüber entschieden, wer Ratschreiber wird“, erläuterte Manuel Stärk in der Sitzung des Gemeinderats. Inzwischen könne der Bürgermeister die Neubestellung vornehmen. Er selbst habe nun nicht mehr die Zeit für diese Aufgabe und habe deshalb Mark Löffler dafür eingesetzt. Dem Gemeinderat gab Stärk damit nur noch Kenntnis von seiner Entscheidung.

Hintergrund der Vorgehensweise ist Folgendes: Die Grundbuchführung in Baden-Württemberg wurde zwischen 2011 und 2018 sukzessive auf die Grundbuchabteilungen bei elf ausgewählten Amtsgerichten übertragen. Für das Grundbuchwesen im Kreis Tuttlingen und in Immendingen ist nun das Amtsgericht Sigmaringen zuständig. Über die Grundbucheinsichtstelle können die Bürger auch nach Aufhebung des Grundbuchamtes ortsnah Einsicht in alle elektronischen Grundbücher des zuständigen grundbuchführenden Amtsgerichts Sigmaringen nehmen und daraus beglaubigte Abschriften erhalten.

