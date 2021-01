Wegen eines Brandalarms in einer Firma in der Straße „Am Talsmannsberg„ rückten am Donnerstag gegen 20.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Immendingen und die Polizei aus. Im werkseigenen Kraftwerk kam es in einer Hackschnitzelanlage, vermutlich aufgrund einer Verpuffung, zu einem Brand. Die Werksfeuerwehr rückte sofort aus und löschte den Brand. Ob es zu einem nennenswerten Schaden gekommen ist, konnte bislang noch nicht gesagt werden. Personen wurden nicht verletzt.