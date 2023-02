Ein Heimspiel in „ihrem“ Rathaus hatte Frieda Schlesinger, als sie bei der Ortschaftsratssitzung in Hattingen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Eigentlich hatte die 89-Jährige vor vier Jahrzehnten nur das Reinigen des Gemeindegebäudes übernommen. Aber während ihrer langen Dienstzeit fühlte sie sich für alles verantwortlich, was mit dem Rathaus zu tun hatte.

„Sie war der gute Geist des Rathauses, der nach allem schaute“, sagte Roland Leiber bei der ersten Sitzung des Hattinger Ortschaftsrats im neuen Jahr. „Die Frieda hatte die Schlüssel für das Gebäude und für die Friedhofshalle“, so Leiber. „Bei ihr holten die Leute die Schlüssel ab, wenn sie sie brauchten.“ Zu den Zeiten, als Hattingen noch eine selbstständige Gemeinde war, richtete sie einst stets das Zimmer für die Trauungen durch Bürgermeister Speck her.

Aber auch sonst fühlte sich Frieda Schlesinger für alles zuständig, was das Rathaus betraf. Sie sorgte regelmäßig für den Blumenschmuck am und im Gebäude, für Ordnung und Sauberkeit im Ratsgebäude und darum herum. Zur Fasnet gab es eine närrische Dekoration am Rathaus. Und einen Blick auf die jungen Leute des Jugendclubs richtete sie ebenfalls. Zu besonderen Anlässen brachte sie die Fahne am Gebäude an. „Das hat er manchmal vergessen oder ist zu spät gekommen“, schmunzelte sie in Richtung Ortsvorsteher. Erst, nachdem die rührige Helferin den Arm gebrochen hatte, musste sie das Aufhängen der Fahne aufgeben.

„Frieda Schlesinger hat einem Bürgermeister und drei Ortsvorstehern gedient. Der Roland ist ihr dann 28 Jahre erhalten geblieben“, so Leiber in seiner Laudatio. Er könne nur Gutes über ihre unermüdliche und sehr zuverlässige Arbeit sagen und ihr den Dank für ihre langjährige Arbeit aussprechen. „So eine Reinigungskraft findet man heutzutage nicht mehr“, betonte auch Bürgermeister Manuel Stärk, der Frieda Schlesinger vor nicht allzu langer Zeit für 40 Jahre im öffentlichen Dienst ausgezeichnet hatte. Nach ihrem Abschied übernimmt die Aufgabe eine Firma.