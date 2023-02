Die Pause war lang. „Jetzt stellen die Betriebe wieder etwas auf die Beine“, sagt Bürgermeister Manuel Stärk. . Aus Anlass der 16. Immendinger Gartentage dürfen dabei Geschäfte in drei Gewerbegebieten von 10 bis 18 Uhr öffnen, Kunden beraten und Mitnahmeartikel verkaufen. Eine Genehmigung dafür hat der Immendinger Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung erteilt.

Die zweitägige Veranstaltung Immendinger Gartentage, in diesem Jahr am Wochenende 22. und 23. April, wird von der im Gewerbepark ImPuls angesiedelten Firma Wilhelm Stark Baustoffe organisiert und hatte stets großen Besucherzustrom aus Immendingen und der weiten Umgebung. Daher wurde bereits in der Vergangenheit vom Gemeinderat ein verkaufsoffener Sonntag dafür erlaubt.

„Das ist ein weiteres deutliches Zeichen, dass wir Corona hinter uns gelassen haben.“Manuel Stärk, Bürgermeister | Bild: Jutta Freudig

„Die Immendinger Gartentage haben sich etabliert und sind eine beliebte Veranstaltung über die Grenzen der Gemeinde hinaus“, sagte auch Hauptamtsleiter Mark Löffler im Gemeinderat. Am selben Frühlingssonntag wollen auch die Firma Zeller und Jochum Holzbau im Immendinger Gewerbegebiet Donau-Hegau einen Tag der offenen Tür anbieten. Gleiches gelte für die Firma Roland Leiber Forst- und Gartengeräte in Hattingen.

Nur für ansässige Betriebe

Die Festsetzung des verkaufsoffenen Sonntags von 10 bis 18 Uhr gilt lediglich für Betriebe in den beiden genannten Immendinger Gewerbegebieten und für den Bereich Maurenstraße in Hattingen. Mit den Besuchern der Veranstaltungen dürfen die Geschäfte Informationsgespräche führen und Artikel zum Mitnehmen verkaufen. Zu der Sonntagsöffnung hat die Gemeinde Immendingen auch telefonisch die Stellungnahme der Kirchengemeinden eingeholt, wie Mark Löffler weiter erläuterte. Diese hätten ihr Einverständnis gegeben.

Die Gemeinde Immendingen geht mit der Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen ganz allgemein zurückhaltend um. „Es ist der einzige Verkaufssonntag im Jahr, den wir zulassen“, betonte Bürgermeister Manuel Stärk zu der Erlaubnis für die Gartentage. In früheren Jahren hatte es bei großer Beteiligung gewerblicher Anbieter und Geschäfte noch einen verkaufsoffenen Sonntag aus Anlass des Weihnachtsmarkts gegeben, der einst an der Schwarzwaldstraße stattfand.

Kein Widerspruch aus dem Rat

Aus den Reihen des Gemeinderats erhob sich kein Widerspruch gegen die Genehmigung des verkaufsoffenen Sonntags am 23. April. Bei der Abstimmung enthielt sich ein Ratsmitglied.