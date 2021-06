von Jutta Freudig

Flächenmäßig nicht ganz so umfangreich wie noch vor einem Jahr vorgesehen, dafür umso attraktiver geht die – in einmaliger Lage direkt beim Daimler-Prüfzentrum ausgewiesene – zweite Hälfte des Gewerbe- und Industriegebiets „Donau-Hegau“ an den Start. Auf rund 16 Hektar Gesamtareal, davon 12,9 Hektar gewerbliche Baufläche, entsteht in drei Abschnitten ein flexibel nutzbarer Bereich zur Ansiedlung von Unternehmen aller Art und Größe. Das städtebauliche Konzept sieht unter anderem eine zur Landesstraße 225 ausgerichtete „Schauseite“ mit repräsentativen, bis zum 25 Meter hohen Firmengebäuden vor, ebenso sieben Meter breite Gewerbeboulevards für die Erschließung und viel öffentliches Grün.

Wegfall von 16 Hektar Wald erfordert einen enormen Ausgleich

Bevor es allerdings soweit ist, muss zunächst der in der Zuständigkeit des Gemeindeverwaltungsverbands liegende Flächennutzungsplan angepasst und das Verfahren für einen Bebauungsplan eingeleitet werden, für den der Gemeinderat am Montagabend einstimmig den Aufstellungsbeschluss gefasst hat. Vor der Vorstellung der beiden neuen Planungen räumte Bürgermeister Manuel Stärk ein, dass die Gemeinde die im Vorentwurf geplante Erweiterungsfläche für „Donau-Hegau“ von 26 Hektar nicht beibehalten konnte. Für die jetzt ausgewiesene Fläche könne man den Bedarf aber nachweisen und für das verkleinerte Gebiet seien nun auch weniger Ausgleichsmaßnahmen nötig.

Planer Jérôme Amiguet vom Büro Baldauf informierte den Gemeinderat über die notwendigen Änderungen am Flächennutzungsplan, die das Gremium dem Verband empfehlen solle. Dabei handelt es sich unter anderem um die Herausnahme von auf das ganze Gemeindegebiet verstreuten, kleineren und nicht mehr sinnvoll nutzbaren Gewerbeflächen, zum Beispiel in Hochwassergefahrenbereichen. Diese sollen für andere Zwecke, etwa die Landwirtschaft, ausgewiesen und dafür die Gewerbeflächen im Bereich „Donau-Hegau II“ konzentriert werden. Solche Nutzungsumwandlungen wirken sich auch positiv im Umweltbericht aus. Dennoch erfordert der Wegfall von 16 Hektar Wald einen enormen Ausgleich, der größtenteils durch Waldumwandlungs-Maßnahmen erfolgen muss.

Das neue Gewerbe- und Industriegebiet schließt direkt an das bestehende an

Parallel zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans läuft auf Gemeindeebene das Bebauungsplanverfahren für „Donau-Hegau II“ an. Stadtplaner Amiguet stellte für diese Planung das städtebauliche Konzept und die vorgesehene Nutzung vor. Das neue Gewerbe- und Industriegebiet schließt sich direkt an das bestehende an und wird über die Verlängerung der Hardstraße sowie einen Anschluss an den Daimler-Kreisverkehr erschlossen. Hinzu kommen innere Ringerschließungen.

Die Anlage der vorgesehenen Gewerbeboulevards beinhaltet auch öffentliche Stell- und Warteplätze für Lastwagen. Die Einteilung der Grundstücke wird laut Amiguet „flexibel und marktfähig“ gehalten, reicht von 1000 bis 4000 und von 4000 bis 21000 Quadratmetern, letztere für große Industriebetriebe in den Randbereichen Richtung Wald. Zur Landesstraße hin, wo auch der erste Abschnitt erschlossen werden soll, will man Gewerbebauten platzieren.