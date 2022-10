von Jutta Freudig

„Vor zehn Jahren hat der Gemeindeverwaltungsverband die Schulsozialarbeit in Immendingen und Geisingen etabliert“, betonte der Verbandsvorsitzender Bürgermeister Manuel Stärk. Dabei unterstrich er, wie wichtig die Einrichtung sei. „Der Verband hat das Glück gehabt, dass Ann Katrin Schilling über die gesamten zehn Jahre die Schulsozialarbeit aufgebaut hat“, freute er sich. Stärk dankte ihr mit Blumen dafür, dass sie sich mit so viel Herzblut engagiert habe.

Stolze Bilanz der Schulsozialarbeiterin

Seit zehn Jahren engagiert sich Schilling für die Schüler, die die Werkreal- und Realschule, die vier Grundschulen im Raum Immendingen und Geisingen sowie die Hornenbergschule besuchen, im Bereich der Schulsozialarbeit. Heute kann Ann Katrin Schilling eine stolze Bilanz aufweisen.

„Die Schüler sollten eigentlich im Mittelpunkt stehen“, sagte sie am Freitagnachmittag, als sie auf dem Schulhof der Immendinger Schlossschule die lange Reihe der Gratulanten aus Bürgermeistern, Schulleitern und Lehrern vor sich stehen sah. Dass der Geburtstagswunsch der Schulsozialarbeiterin dennoch in Erfüllung ging, dafür hatte sie schon selbst gesorgt. Das Spielmobil der Stadt Singen brachte jede Menge Spaß für die Kinder mit.

Spielenachmittag Zum Zehnjährigen der Schulsozialarbeit des Gemeindeverwaltungsverbands Immendingen/Geisingen hatte Ann Katrin Schilling einen Besuch des Spielmobils der Stadt Singen für die Schülerinnen und Schüler organisiert. Das ausrangierte Feuerwehrauto brachte jede Menge Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele auf den Schulhof der Schlossschule. Hier wurden sie von den Kindern mit großer Begeisterung ausprobiert und getestet. Die Klasse 8c der Reischach-Schule und Klassenlehrerin Susen Seiderer verkauften außerdem Waffeln. Der Erlös dient ihrem Landschulheimbesuch.

„Wir sind die Triade aus Geisingen“, stellte Katja Mayer die drei Leiterinnen der Geisinger Grundschulen vor, die zusammen mit Bürgermeister Martin Numberger zum Gratulieren gekommen waren. Die Schulleiterinnen Angela Lutsch (Geisingen), Simone Rudolf (Kirchen-Hausen) und Katja Mayer (Leipferdingen) bedankten sich bei Ann Katrin Schilling für ihre Arbeit und die Unterstützung, die sie im Schulalltag leiste.

Kollegium organisiert Kaffee und Kuchen

Für die Schlossschule Immendingen beglückwünschen die beiden Schulleiterinnen Carmen Fritschi und Anna Güttner die Schulsozialarbeiterin zur zehnjährigen Tätigkeit. Als Ergänzung für den Spielenachmittag für die Schüler auf dem Schulhof habe das Kollegium der Schlossschule ein Angebot aus Kaffee und Kuchen in der Aula organisiert. „Der Erlös der Aktion und der eingegangenen Spendenbeträge geht an die Schulsozialarbeit“, so Carmen Fritschi.

Ein Buch voller Danksagungen

Die Glückwünsche der Reischach-Schule Immendingen überbrachte Schulleiterin Gabrijela Sulc. Sie hatte für Ann Katrin Schilling ein großes Buch mitgebracht, „in dem ganz viele Menschen Danke sagen“. Die Schulsozialarbeiterin verwende unglaublich viel Zeit, um ihrer Arbeit nachzugehen und das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu gewinnen. „Die Schüler öffnen Ihnen ihre Herzen, weil Sie ihnen Ihr Herz auch öffnen“, so Sulc.

Schulleiter Klaus Diesmar von der Hornenbergschule freute sich vor allem über die Kontinuität der Arbeit von Ann Katrin Schilling. Die Schulsozialarbeiterin selbst hob hervor, dass sie gut in ihre Tätigkeit hineingekommen sei, ihre Arbeit „wahnsinnig gern“ leiste und hoffe, die Aufgabe noch viele weitere Jahre zu erfüllen.