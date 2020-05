von Franz Dreyer

In Schwäbisch Gmünd geboren, diente er nach dem Abitur bei der Luftwaffe, studierte Forstwissenschaften an der Uni Freiburg und erhielt die Doktorwürde verliehen. Nach anschließenden wissenschaftlichen Tätigkeiten wurde ihm 1984 die Leitung des Immendinger Forstamtes übertragen. Er war damit verantwortlich für über zehntausend Hektar Wald der Gemarkungen Immendingen, Geisingen und Emmingen – Liptingen. Mit Leidenschaft und Herzblut hat er diese fordernde Aufgabe mehr als 20 Jahre erfüllt um in der Folge die stellvertretende Leitung des Kreisforstamtes zu übernehmen.

Große Anliegen waren ihm der Natur- und Umweltschutz. Insbesondere bei der Gestaltung des Naturschutzgebietes Schopfeln – Rehletal hat er sich bleibende Verdienste erworben. In unzähligen Exkursionen ließ er die begeisterten Teilnehmer an seinen bewundernswerten botanischen Talenten teilhaben. Seine musikalische und gesangliche Begabung bereicherte den Freiburger Bachchor und mehr als 45 Jahre den Immendinger Kirchenchor. Bis zuletzt war er als Mitglied des Vorstandes eine wertvolle Stütze des Schwarzwaldvereins.

Seinen Ruhestand verbrachte er in Engen, jedoch immer mit seinem Wirkungsort verbunden. Um den Verstorbenen trauern seine Witwe, die drei Söhne mit ihren Familien und viele Weggefährten.